Dostál jedničkou Ducks? Gibson chce vyhrávat, stojí o výměnu

Už loni se o jeho odchodu hodně psalo. John Gibson ale nakonec v Anaheimu zůstal a protrpěl si mizernou sezonu plnou porážek a odevzdaných výkonů. Bylo na něm znát, že je zoufalý a vyhaslý. Po některých inkasovaných gólech působil jako tělo bez duše, mnohdy to byla čirá letargie. O dres Kačerů z pochopitelných důvodů už nestojí, v devětadvaceti letech by rád bojoval o Stanley Cup a ne čekal, až se kdysi úspěšný klub z Kalifornie zmátoří.

Jsem připravený na změnu.

Prostý, ale jasný vzkaz dostali podle známého zámořského novináře Franka Seravilliho Ducks od Gibsona, své dlouholeté jedničky.

Dobře vědí, že je vlasatý Američan vyčerpaný a možná až znechucený.

Těch večerů, kdy ho nechali spoluhráči na holičkách, bylo jednoduše příliš. Každá další porážka bolela víc a víc (Gibson jich zažil 37, nejvíc z celé ligy), kalich hořkosti přetekl. A zkušený gólman ho stejně vypil do poslední kapky.

Tedy teoreticky.

Anaheim nepochybně zkusí Gibsona, vítěze Jenningsovy trofeje z roku 2016, vytrejdovat. Nastal čas. Zaprvé se od brankáře s nulovou motivací těžko dočká kvalitních představení. A zadruhé už Kačeři stihli "obouchat" v NHL Lukáše Dostála.

To on by mohl na podzim chytat za šampiony z roku 2007 pravidelně. Už v minulé sezoně si připsal 19 zápasů a byť to byla opakovaně krutá tortura a z výhry se radoval jen čtyřikrát, obstál. V ohni střel a tutovek soupeřů udržel úspěšnost zákroků na čísle 90,1 procenta.

O chlup porazil Gibsona (89,9 %), byť utápějícího se ve splínu.

Jenže jedna věc je záměr, druhou pak realizace. Gibsonův trejd se nemusí povést. Především ze tří důvodů. Má lukrativní smlouvu se stropovou zátěží přes šest milionů dolarů až do roku 2027, navíc s omezenou klauzulí o nevyměnitelnosti. Statistiky, které zrovna tlačenici nevyvolají. A údajně také vysokou cenovku.

První komplikace je řešitelná. Anaheim si může ponechat část Gibsonovy gáže, zainteresovat jde i třetí strana.

Druhá pak vyžaduje víru potenciálního zájemce v kumšt maskovaného muže s kariérní úspěšností zákroků 91,2 procenta.

Gibson má za sebou několik znamenitých sezon, přebijí v očích generálních manažerů jeho poslední, statisticky nejhorší ročník? Pokud budou mít k ruce šikovného analytika, hravě jim dokáže, že majitel světového bronzu z roku 2013 stále chytat umí.

Patřil do ligového průměru, což je vzhledem k jeho doslova hmatatelné frustraci značným příslibem. Za vyrovnaného počtu hráčů na ledě chytil, co chytit měl. Že dostával čtyři góly za večer nejde za ním, ale za herní bídou kalifornského klubu. A tankováním.

A co ta třetí komplikace? Příliš vysoké požadavky byly podle Seravilliho důvodem, proč se Gibson nestěhoval už loni. Je na Patu Verbeekovi, GM Ducks, aby případně ustoupil, nebo mistrně využil nikterak široké nabídky dostupných "kasařů".

Vše je o jednání.

Kam to má Gibson nejblíž? Nejvíce se píše o Buffalu, New Jersey a jeho rodném městě: Pitttsburghu. Ďáblové a hlavně Šavle by museli upozadit rozvoj svých brankářských nadějí, zároveň ale mají hodně co nabídnout.

Penguins se potřebují rozhodnout, zda to chtějí dál zkoušet s Tristanem Jarrym.

Padá i jméno LA Kings. To by byl velmi třaskavý přestup mezi rivaly. Gibson nejspíš bude vstřícný a otevřený, jde mu především o jediné. „Chci vyhrávat,“ přeje si gólman, co už je jedním betonem z kabiny pryč. A těžit by z toho mohl i český hokej, v čele s Dostálem.

