Dostál na Wimbledonu: Bára působila klidně. Jak se skamarádili?

Přímo z hráčského boxu sledoval triumf Barbory Krejčíkové ve finále Wimbledonu i hokejový brankář Lukáš Dostál. V květnu se skvělými výkony výrazně podílel na zlatém českém tažení na domácím mistrovství světa, nyní byl v roli diváka u dalšího velkého sportovního úspěchu malé země ze srdce Evropy. „V Londýně jsem poprvé. Musím Báře a jejímu týmu poděkovat, že jsem se mohl dostat do zázemí. Fakt si to užívám. Jsem tady jako kamarád i fanoušek,“ řekl Dostál pro specializovaný web tenisovysvet.cz.

Wimbledon je tenisový svátek a pro finále to platí obzvlášť. Na sobotním utkání Barbory Krejčíkové a Italky Jasmine Paoliniové (6:2, 2:6, 6:4) nechyběla spousta známých osobností, mezi jinými legendární Martina Navrátilová a Billie Jean Kingová, herci Tom Cruise a Hugh Jackman nebo Zendaya.

Hvězdné příznivce měla ve svém boxu i Krejčíková, jíž držel palce mimo jiné hokejový brankář Lukáš Dostál. Byl to pro něj už druhý turnaj, na němž podporoval českou tenistku.

„Náhodou jsem byl loni u Gudyho (Radka Gudase, pozn. red.) doma a dívali jsme se, že Bára hrála v San Diegu, což je kousek od Anaheimu. Říkal jsem si, že by bylo moc fajn, kdybych tam mohl dojet. Tak jsem Báře napsal a Pavel Motl mi zařídil lístky. Seděl jsem vedle něho a říkal jsem si: ‚Ty jo, já jsem hned ze startu na court levelu...‘ A Bára turnaj vyhrála,“ vzpomínal na první zkušenost s profesionálním tenisem.

„Od té doby se bavíme a sleduju její cestu. Ona sleduje mě, navzájem se podporujeme. Když jsem viděl tenis poprvé, tak to pro mě byl úžasný zážitek,“ netají se Dostál, který se v těchto dnech připravuje na novou sezonu.

Vzhledem k nabitému tréninkovému režimu má volno pouze v neděli, na wimbledonské finále se ale přece jenom dostal. „Soboty si dělám sám, mám program od trenéra. Ráno jsem šel do posilovny, abych splnil to, co máme najetý. Jsem v tomhle možná až moc poctivý, ale mám z toho dobrý pocit. Spojil jsem příjemné s užitečným,“ usmíval se v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.

A s výkonem své krajanky a kamarádky (nejen) ve finále Wimbledonu byl spokojen. „Díval jsem se na většinu zápasů, a i když jsem tenisový amatér, tak na mě Bára působila velice klidně. Hrála sebevědomě a v přítomném okamžiku, jak se říká, a to jí pomohlo získat titul. Fakt jsem na ni moc pyšný,“ uznale konstatoval brankář týmu Anaheim Ducks.

Opora české hokejové reprezentace si při sobotním finále na centrálním dvorci nemohla nevšimnout, že si tento svátek bílého sportu nenechala ujít spousta dalších známých osobností, zvlášť těch filmových. „Kousek od nás seděl Tom Cruise, tak jsem si říkal: ‚Hele, toho znám, ten má dobré filmy.‘ Ale na sportu – bylo to i při našem mistrovství – je kouzelné, jak moc sport spojuje. Myslím, že celebrity jsou fanoušci sportovců a sportovci jsou zase fanoušci celebrit, takže se to prolíná,“ cituje Dostála web Tenisový svět.

