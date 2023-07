Dostál podškrábl v Anaheimu nový kontrakt. Stane se brzy jedničkou?

Třiadvacetiletý český brankář Lukáš Dostál podepsal v Anaheimu Ducks novou dvouletou smlouvu, která mu dohromady vynese 1,625 milionu dolarů. Kontrakt bude v průběhu první sezony dvoucestný, o rok později se přemění na jednocestný.

Odchovanec brněnské Komety pravidelně reprezentoval ve všech mládežnických kategoriích a byl brán za budoucnost českého brankoviště. Všechny tyto prognózy zatím naplňuje, ve 23 letech by měl být stálou součástí celku z Kalifornie.

Ještě před odchodem za moře strávil Dostál dvě a půl sezony ve finském Ilvesu, ve kterém získal stálé místo v brankovišti a okamžitě zářil. V roce 2020 dokonce přebral Urpo Ylönen Award, která je určena pro nejlepšího gólmana finské nejvyšší soutěže.

Za Anaheim poprvé startoval v sezoně 2021/22, momentálně má v NHL odchytaných 23 utkání. Předloni končil s 90,7% úspěšností zákroků, loni byl na čísle 90,1 %, což je při působení v týmu, který patřil do suterénu soutěže, velmi dobrá vizitka.

Nyní bude mít brankář, který si loni v Tampere zachytal na seniorském MS úvodní duel s Velkou Británií, obrovskou šanci na mnohem větší vytíženost v Anaheimu. Už několik měsíců se totiž hlasitě spekuluje o budoucnosti Johna Gibsona.

Zkušený Američan totiž prožil statisticky nejhorší ročník v kariéře, vůbec poprvé se nepřehoupl přes 90% úspěšnost zákroků, což je pro brankáře, který pobírá 6,4 milionu dolarů ročně a má smlouvu do léta 2027, velmi nepříjemná věc.

Gibson navíc není v Anaheimu úplně spokojen. Už v červnu jsme psali, že by se nebránil výměně do jiného klubu. Tím, že si Pittsburgh na několik dalších sezon ponechal Tristana Jarryho, jsou velkými favority na jeho zisk New Jersey a Buffalo.

Share on Google+