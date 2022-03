Dostál výhru nevychytal. Vůbec jsme mu nepomohli, zní z kabiny

Lukáš Dostál se po delší době opět objevil v brance Anaheimu, výhra z toho však nebyla. Ne, že by to bylo jeho vinou, ba naopak. Ze všech stran byl chválen, problém vězel v ofenzivě jeho celku. Jaké budou jeho další kroky?

Patnáct minut neměl co dělat. Jeho tým mačkal San Jose v útočné třetině a Dostál z dálky sledoval neschopnost proměňovat šance.

Všechno změnila až situace pět minut před první sirénou, kdy se k puku dostal nestrážený Marc-Edouard Vlasic, který českého gólmana překonal. Dostál pak lovil puk ze sítě ještě třikrát, nakonec z toho byla devátá prohra Ducks v řadě.

Pro Dostála to byl čtvrtý zápas v NHL, bohužel pro něj zatím převažují prohry.

„Nechali jsme ho na holičkách,“ vzal však vinu na celou defenzivu obránce Kevin Shattenkirk. „Předvedl super zákroky, díky kterým jsme zůstali ve hře. Je to moc dobrý gólman a mladý kluk s vášní pro hokej. Moc příležitostí zatím nedostal, o to víc si jich cení. Bohužel mu to neulehčujeme.“

Letos byl Dostál vidět hlavně před několika týdny, kdy se gólem do prázdné brány zapsal do historie. Stal se totiž prvním gólmanem v historii organizace Ducks, kterému se to podařilo.

Obecně na farmě zažívá povedený ročník. Šestnáct výher z šestadvaceti utkání, průměr 2,46 obdržených gólů na zápas a 92,1 % úspěšnost zákroků. A to je mu stále teprve 21 let.

I proto na něj přišla řada, když vypadla nemocná dvojka Anthony Stolarz.

„Když se dozvěděl, že v sobotu bude chytat, byl nadšený,“ prozradil trenér Ducks Dallas Eakins. „Má super sezónu, skvěle se vyvíjí. Pocítil, že mezi farmou a NHL je ještě velký rozdíl, i tak to pro něj byl ale dobrý zápas.“

