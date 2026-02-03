Dostálovy perné dny: nácvik bitek, The Offspring, (ne)pěkný let i bloudění. V jaké je formě?

9. února 17:00Tomáš Zatloukal
Rvačky gólmanů jsou v NHL nevšední záležitostí, vždyť když se nedávno pobili Sergej Bobrovskij s Alexem Nedeljkovicem, šlo v NHL o první pěstní souboj mezi maskovanými muži za šest let! Zkrátka rarita. Když se ovšem pak krátce na to pustili do sebe i Andrej Vasilevskij a Jeremy Swayman, zbystřil i český brankář Lukáš Dostál. Minulý týden tak zařadil do svého tréninkového plánu mimořádnou položku - nácvik šarvátek. Jako sparing partner mu posloužil elitní šutér anaheimských Kačerů Cutter Gauthier. Dostál každopádně přiletěl do Milána předvést hlavně svůj kumšt v zastavování puků. Když oblékl reprezentační dres naposledy, bylo z toho zlato.
Dostál stihl ještě těsně před přesunem do Itálie i jedinečnou událost, při které ho přepadla nostalgie.
Během večera s legendární punkrockovou či snad skatepunkovou kapelou The Offspring, si vybavil, jak dunělo rodinné auto při cestách za hokejem tvrdou muzikou. "Když jsem slyšel jejich písničky v hale, vracelo mě to do dětství," povídal klubovou TV.
Mač proti Seattlu si bude jistě nějaký ten pátek pamatovat.
Třeba kvůli tomu, že si na hlavu nasadil speciální masku, na které spolupracoval i kytarista The Offspring přezdívaný Noodles. Dostál si řekl o co nejvíce lebek, což vzhledem k logu skupiny nebyl sebemenší problém. Přišel i s nápadem přetvořit týmového maskota podle coveru alba Smash.
The details on the Lukas Dostal x @offspring Come Out & Play Night mask are ????
— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) February 3, 2026
You can bid on this mask to benefit the Anaheim Ducks Foundation now https://t.co/8XkUGWg4CG
????: @ShellShockCo pic.twitter.com/j4puEKAoq6
Slavný band pak připomínal třeba také nápis Pretty Fly, odkazující nejen na největší hit, ale také přeneseně na Ducks.
Na cestu vyprovodili Dostála a další olympioniky fanoušci hlasitým potleskem při sympatickém ceremoniálu, brněnský rodák se na čas rozloučil s Honda Center výhrou nad Krakeny 4:2 a dalším parádním výkonem.
Stylové good bye...
Pěkný let, jak zvěstovala maska, ho úplně nečekal, dlouhý přesun přes Atlantik považoval za poměrně náročný, navíc pak bloudil v olympijském areálu (více si přečtěte v rozhovoru přímo z dějiště her: Olympiáda? Jiný level, ale tlak necítím, ujišťuje Dostál. Ztratil se v obří jídelně | Hokej.cz - web českého hokeje).
Ale pokud si zabalil do bagáže i svou aktuální fazonu, bude se na něj radost dívat.
Víte, že od 13. ledna mí v NHL vyšší úspěšnost zákroků jen Vasilevskij (93,8 procenta, Dostál 93 rovných)?
Ducks recognize their four Olympians on the ice and six total in the system before the Games begin in Milan next week.
— Zach Cavanagh (@ZachCav) February 4, 2026
Lukáš Dostál ????????
Radko Gudas ????????
Mikael Granlund ????????
Jackson LaCombe ????????
Leo Carlsson ???????? (injured)
Damian Clara ???????? (prospect)@SportingTrib | #FlyTogether pic.twitter.com/7Qx5f09dgh
A že pouze "Big Cat", pro kterého je ovšem olympiáda jen diváckým zážitkem (a to ještě pro Rusy nedoporučovaným, jak se nechal slyšet tamní hokejový velikán Vjačeslav Fetisov), vychytal více výher (9 vs. 8)?
Dostálově náramně vyšponovanou výkonnost bezprostředně před turnajem pod pěti kruhy dokládají i analytické údaje. Za dané období zabránil oproti očekávání o více než 13 gólům navrch, jako jeden ze tří "kasařů" v NHL.
Are we going to see another goalie fight soon?
— Maietta Sports Media (@MaiettaSports) February 4, 2026
Gauthier was teaching Dostal how to fight at practice ???????? It seems like more goalies are becoming interested in learning how to fight ????
I made this clip a little shorter. Full video from u/catsgr8rthanspoonies on Reddit
????:… pic.twitter.com/mu0JJGeXZP
Při hře za vyrovnaného počtu hokejistů na ledě měl rozdíl mezi skutečnou a očekávanou úspěšností zákroků 3,38. Sedmé místo v NHL, mezi borci s alespoň sedmi odchytanými partiemi pak druhý flek (za Iljou Sorokinem)!
Jednoduše hra na úrovni naprosté světové extratřídy.
Teď už čape puky zase v trikotu, na které má tak krásné vzpomínky z roku 2024. Zatím na prvních trénincích, ve čtvrtek se pak dost možná dočká své olympijské premiéry. A eventuálně půjde o křest ohněm, nároďák čeká Kanada!
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.