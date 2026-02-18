NHL.cz na Facebooku

NHL

Dostálův parťák má po sezoně. A znovu zraněný Chytil?

19. února 11:54

Jakub Ruč

Gólman Anaheimu a týmový parťák Lukáše Dostála už si ve zbytku letošní sezony nezachytá, v úterý podstoupil operaci kyčle. Znovu špatně to vypadá i v případě útočníka Canucks Filipa Chytila, jenž nedokončil včerejší trénink.

Co se týče situace okolo mistra světa z Prahy Petra Mrázka, je definitivně jasno. Zápas ze 6. ledna, ve kterém se po čtyřiceti minutách a pěti brankách Washingtonu pakoval z brány, bude pro letošní sezonu jeho posledním.

Web nhl.com informoval o tom, že 34letý gólman podstoupil operaci kyčle. Do Anaheimu byl za dalšího brankáře Johna Gibsona a dva draftové picky vyměněn loni v červnu. V novém působišti nastoupil do deseti zápasů s úspěšností 85,8 %.

Nepříliš růžový je nejspíš i stav Filipa Chytila. Forvard Vancouveru schytal na včerejším tréninku ránu pukem do hlavy, po které opustil led – informoval o tom týmový insider Jeff Paterson. Hlavní kouč Adam Foote později doplnil, že Chytil půjde na rentgen.

Jen připomeňme, že 26letý český útočník trpí na časté otřesy mozku a za mořem si vysloužil cejch magnetu na zranění. Na přelomu ledna a února naskočil do šesti utkání s bilancí 0+0 a kvůli absenci herní praxe chyběl i v nominaci na olympiádu.

