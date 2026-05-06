Dostane se Vegas do války s NHL? Kritizováno je na více frontách

21. května 14:00David Zlomek
Vedení Vegas Golden Knights se sice připravuje na úvodní zápas finále Západní konference proti Coloradu Avalanche, ale hokejová veřejnost momentálně řeší spíše kontroverze, do kterých se klub v posledních dnech namočil.
Generální manažer Kelly McCrimmon musel v Denveru předstoupit před novináře a hned v úvodu přečetl prohlášení, které reagovalo na hněv vedení NHL i na ostrou kritiku ze strany Asociace trenérů NHL (NHLCA). Rytíři se totiž ocitli uprostřed dvou velkých bouří .Jednou je bezprecedentní blokování elitního kouče Bruce Cassidyho a druhou obří finanční trest za chování současného kormidelníka Johna Tortorelly.
Celou situaci kolem Cassidyho, kterého Vegas vyhodilo na konci března, ale stále ho platí pro příští sezonu, začala v úterý oficiálně a velmi ostře monitorovat právě Asociace trenérů NHL. Golden Knights totiž podle zámořských zpráv zablokovali několika týmům, včetně divizních rivalů z Edmontonu a Los Angeles, povolení s Cassidym mluvit.
Zájem o držitele Stanley Cupu z roku 2023 přitom mají i v Torontu nebo Vancouveru. „Trenérům, kteří sice zůstávají pod smlouvou, ale již pro svůj klub nepracují, by nemělo být bráněno v hledání jiných pracovních příležitostí. Aby bylo několika týmům odmítnuto povolení mluvit s trenérem Cassidym, je nevídané,“ uvedla asociace ve svém prohlášení s tím, že její prioritou je chránit zájmy svých členů.
Manažer McCrimmon na tiskové konferenci potvrdil, že zájemců o Cassidyho je opravdu hodně, ale žádné pochybení ze strany klubu nepřipustil a opřel se o plné právo, které mu současné ligové regule dávají. „Byli jsme konzistentní v tom, že naše pozornost se momentálně upíná výhradně na play-off o Stanley Cup, a týmy to respektovaly. Mluvil jsem s Brucem a on to chápe také,“ smetl McCrimmon celou záležitost ze stolu.
Podle rozhlasových expertů mají Golden Knights v rukou veškeré páky a NHL do sporu pravděpodobně nezasáhne, což z Cassidyho dělá prozatím nedobytné zboží.
Aby toho nebylo málo, McCrimmon musel začít tiskovou konferenci slovy „Udělali jsme chybu“, když komentoval tvrdý verdikt ligy za incident po šestém zápase s Anaheimem. Současný trenér John Tortorella tehdy po postupu uzamkl kabinu a odmítl mluvit s médii, za což NHL udělila kouči pokutu 100 tisíc dolarů a klubu sebrala draftovou volbu ve druhém kole.
„Propásli jsme skvělou příležitost spojit se s našimi fanoušky a sdílet s nimi vítězství v sérii. Je na Johnovi, že tam nebyl k dispozici. A je to na mně jako na generálním manažerovi. Nemáme pro to žádné vysvětlení, kromě toho, že jsme udělali chybu, a ujištění, že se to už nebude opakovat,“ dodal McCrimmon. Vegas se sice pokusilo proti trestu v úterý ráno odvolat v New Yorku přímo u Garyho Bettmana, ale neuspělo.