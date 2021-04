Dostihy o postupová místa pokračují. V akci se objeví i početná skupina českých hokejistů

Program z pátku na sobotu sice nabídne pouhých pět zápasů, i tak se ale v akci objeví kupříkladu David Pastrňák, David Krejčí, Jakub Voráček, Filip Chytil nebo Dominik Kubalík. Podruhé ve dvou dnech dojde k soupeření Jezdců s Letci, to stejné platí i o duelu mezi Buffalem a Bostonem. Velmi zajímavá klání budou k vidění i v Chicagu a Calgary. Nejpozději se začne hrát v Los Angeles. Králům se postaví do cesty Minnesota, která nyní vyhrála pět utkání v řadě.

01:00 Buffalo Sabres – Boston Bruins

Bostonské Medvědy čeká třetí zápas na ledě Buffala během posledních čtyř hracích dnů. Oba předchozí duely zvládli lépe Bruins, kteří zvítězili 2:0 a 5:1.

Šavle jsou letos nejhorším týmem soutěže a na postup do play-off určitě nedosáhnou. Sezonu tak chtějí dohrát se ctí a zároveň budují kádr pro nadcházející ročníky. Sabres se sice po tragickém březnu mírně zvedli, avšak stále to většinou na jejich soupeře nestačí. Protivníky ovšem umí čas od času překvapit. Naposledy se jim povedlo zdolat před necelým týdnem Pittsburgh 4:2

Ve velmi náročné Východní divizi má Boston co dělat, aby se dostal do vyřazovací fáze. Formu má však parta kouče Bruce Cassidyho velmi dobrou. Zvítězila už šestkrát v řadě, přičemž stále si drží na páté Rangers pohodlný osmibodový náskok.

01:00 New York Rangers – Philadelphia Flyers

Momentálně jsou tyto dva celky pod hranicí postupu mezi šestnáctku nejlepších týmů. Philadelphia hrála v Madison Square Garden i včera. Svého soupeře nakonec přemohla 3:2 díky rozdílové trefě Jakuba Voráčka.

Jezdci zatím nasbírali 52 bodů ve 47 zápasech. Po nepodařeném startu sezony sice dotahují, ale teď to vypadá, že na nejlepší čtyři týmy divize to nakonec stačit nebude. Rangers čtyřikrát v řadě porazili New Jersey, poté ale nestačili 1:6 na Islanders a 2:3 právě na Flyers.

Šance Letců k postupu už jsou minimální. Philadelphia je nyní na 49 bodech po šestačtyřiceti duelech. Rozhodně se nemůže opřít o dobrou formu, neboť z posledních devíti zápasů vyhrála jen třikrát. Úspěch proti Rangers ale určitě bude chtít zopakovat i o den později.

02:00 Chicago Blackhawks – Nashville Predators

Chicago změřilo síly s Nashvillem už posedmé v sezoně před dvěma dny. Predátoři měli utkání perfektně rozehrané, avšak ve třetí třetině během necelých tří minut přišli o slibný náskok 4:1. Utkání dospělo až do prodloužení, ve kterém rozhodl chicagský Brandon Hagel.

Pro svěřence Jeremyho Collitona byla tato výhra velice důležitá. Chicago se díky ní udrželo v těsném kontaktu na svého dnešního soupeře. Právě Nashville totiž drží postupovou příčku do play-off, na kterou Blackhawks momentálně ztrácí 3 body. Chicago v posledních dnech pravidelně střídá výhry s porážkami.

Nashville zatím uhrál 52 bodů v osmačtyřiceti zápasech. Je tak velice pravděpodobné, že o postup do vyřazovací části bude bojovat do posledních zápasů. Predátoři sice přišli o svou solidní formu hlavně vinou dvou proher v Carolině, stále však mají všechny trumfy ve svých rukou.

03:00 Calgary Flames – Montreal Canadiens

Vzájemné zápasy mezi Calgary a Montrealem hovoří lehce ve prospěch Plamenů, ti se radovali čtyřikrát z šesti dosavadních bitev. Naposledy ale na konci uplynulého týdne vyhráli Canadiens, když svého soupeře na domácím ledě zdolali 2:1.

Právě Montreal drží v kanadské divizi poslední postupovou pozici do play-off. Ve čtyřiačtyřiceti zápasech získal 49 bodů a na Calgary má náskok celkem pohodlných osmi bodů. Forma Habs však příliš oslnivá není. Z posledních devíti zápasů vyhráli svěřenci Dominiqua Ducharmeho pouze třikrát. V minulém klání ale dokázali zvítězit 4:3 v Edmontonu.

Situace Calgary moc růžová není. Plameny na případný postup do play-off výrazně ztrácí, přičemž jejich šancím moc nepomohla ani nedávná vítězná série, která čítala tři utkání. Poslední dva zápasy se hostům nepovedly. Flames prohráli 1:2 v Montrealu a 2:4 doma s Ottawou.

04:00 Los Angeles Kings – Minnesota Wild

Králové se střetnou s Divočáky naposledy v základní části. Lepší vzájemnou bilanci má Minnesota, která letos s Los Angeles uhrála 10 bodů. Kings proti Wild nasbírali bodů 7.

Los Angeles je sice v tabulce Západní divize předposlední, stále má však o co hrát. Pokud by se Králům závěrečná fáze základní části povedla, tak by pro ně účast v play-off mohla být reálná. Forma z posledních zápasů tomu tak úplně nenahrává. Z devíti předchozích utkání vyhráli Kings pouze 3 bitvy. Paradoxní je, že Los Angeles už 19 zápasů v řadě nehrálo prodloužení.

Minnesota má výbornou formu. Vyhrála už pět utkání za sebou a navíc se stále drží v těsném kontaktu za silnými týmy Vegas a Colorada. Dvakrát v řadě navíc dokázala uspět na kluzišti Arizony, čímž si de facto definitivně zajistila místenku v play-off. Potvrdí na ledě Králů dobré rozpoložení?

