Dovednostní soutěže: Kaprizov se oblékl do dresu Ovečkina, Zegras pobavil skvělým nájezdem

První den Utkání hvězd, které se letos koná v Las Vegas, se tradičně nesl ve znamení dovednostních soutěží. Hráči zápolili v několika různých disciplínách a o zábavu nebyla nouze!

Celý program odstartovala soutěž o nejrychlejšího bruslaře, která ihned přinesla překvapení. Na prvním místě skončil útočník Blues Jordan Kyrou, který zajel rychlejší kolo než favoriti soutěže v podobě Connora McDavida, Calea Makara či Dylana Larkina.

Následně mezi sebou soupeřili brankáři, kteří utvořili dvojice podle divizí a jejich úkolem bylo pochytat co nejvíce samostatných nájezdů v řadě. Z vítězství se radovali muži z Atlantické divize (Andrej Vasilevskij a Jack Campbell), kterým se podařilo chytit devět nájezdů za sebou.

Nebylo by to Las Vegas, aby nebyla k vidění i nějaká bláznivá novinka. Třetí soutěž se uskutečnila mimo arénu na vodní plošině přímo před slavným hotelem Bellagio. Zde hráči stříleli na čas ze "středového kruhu" do různých cílů. Nejlépe si počínal Zach Werenski, který ve finálovém souboji porazil Romana Josiho.

V tradiční soutěži o nejtvrdší střelu k žádnému překvapení nedošlo. Victor Hedman splnil roli favorita a zapsal si ránu letící 166 kilometrů za hodinu, kterou nikdo nepřekonal. Na druhém místě skončil Adam Pelech.

Po pár letech se do dovednostních soutěží vrátily i kreativní samostatné nájezdy, které v minulosti zanechaly pár zábavných vzpomínek. Tentokrát fanoušky pobavili Kirill Kaprizov, Trevor Zegras, Jack Hughes, Alex DeBrincat a Alex Pietrangelo, který vtipným podvodem nakonec ovládl hlasování poroty.

Předposlední soutěž byla opět nová a postavená přímo na míru Las Vegas. Pět hokejistů střílelo na hrací karty s úmyslem dostat se v součtu na číslo jednadvacet. Vítězem této hry se stal Joe Pavelski, který uspěl v následném rozstřelu.

Na závěr se uskutečnila klasická střelba na čtyři terče. K překvapení všech doslova vyhořel Leon Draisaitl, který skončil na posledním místě. Naopak velké jméno si udělal Sebastian Aho, který ani jednou nemířil vedle.

