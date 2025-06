Draft 2025: Celkem bylo vybráno jedenáct českých hokejistů!

Sobotní večer navázal na předchozí noc a v zámoří proběhlo dalších šest kol draftu. Během nich se dostalo na devět českých hokejistů a celkem s prvním kolem jich bylo nadraftováno jedenáct.

V noci na sobotu proběhlo první kolo draftu, ve kterém se mnoho překvapení neudálo. Jedničkou byl zvolen obránce Matthew Schaefer, kterého si vybrali Islanders.

Během úvodního kola se dostalo i na dva české hokejisty. Z deváté místa si Buffalo vybralo Radima Mrtku a z pětadvacátého místa sáhlo Chicago po Václavu Nestrašilovi.

Ani následující kola se neobešla bez české stopy a během druhého dne draftu bylo vybráno dalších devět českých hokejistů. Celkem jich bylo vybráno jedenáct, což je o dva méně než v předešlém roce.

Kompletní přehled draftovaných Čechů

9. Radim Mrtka (O, Seattle, WHL) – Buffalo Sabres

25. Václav Nestrašil (PK, Muskegon, USHL) – Chicago Blackhawks

46. Max Pšenička (O, Portland, WHL) – Utah Mammoth

59. Vojtěch Čihař (LK, Karlovy Vary) – Los Angeles Kings

78. Štěpán Hoch (LK, České Budějovice) – Utah Mammoth

100. Vashek Blanár (O, Troja-Ljungby, Švédsko) – Boston Bruins

102. Adam Benák (C, Youngstown, USHL) – Minnesota Wild

103. Matouš Jan Kucharčík (C, Slavia Praha) – Buffalo Sabres

106. Tomáš Poletín (LK, Pelicans Lahti, Finsko) – New York Islanders

161. David Rozsíval (PK, Liberec) – New Jersey Devils

166. Samuel Karol Jung (PK, Kärpät Oulu, Finsko) – New York Rangers

Kompletní pořadí draftu NHL 2025

První kolo:

1. New York Islanders - Matthew Schaefer, O, Kanada

2. San Jose Sharks - Michael Misa, Ú, Kanada

3. Chicago Blackhawks - Anton Frondell, Ú, Švédsko

4. Utah Mammoth - Caleb Desnoyers, Ú, Kanada

5. Nashville Predators - Brady Martin, Ú, Kanada

6. Philadelphia Flyers - Porter Martone, Ú, Kanada

7. Boston Bruins - James Hagens, Ú, USA

8. Seattle Kraken - Jake O'Brien, Ú, Kanada

9. Buffalo Sabres - Radim Mrtka, O, Česko

10. Anaheim Ducks - Roger McQueen, Ú, Kanada

11. Pittsburgh Penguins - Benjamin Kindel, Ú, Kanada

12. Philadelphia Flyers - Jack Nesbitt, Ú, Kanada

13. Detroit Red Wings - Carter Bear, Ú, Kanada

14. Columbus Blue Jackets - Jackson Smith, O, Kanada

15. Vancouver Canucks - Braeden Cootes, Ú, Kanada

16. New York Islanders - Victor Eklund, Ú, Švédsko

17. New York Islanders - Kashawn Aitcheson, O, Kanada

18. Calgary Flames - Cole Reschny, Ú, Kanada

19. St. Louis Blues - Justin Carbonneau, Ú, Kanada

20. Columbus Blue Jackets - Pjotr Andrejanov, B, Rusko

21. Nashville Predators - Cameron Reid, O, Kanada

22. Pittsburgh Penguins - Bill Zonnon, Ú, Kanada

23. Ottawa Senators - Logan Hensler, O, USA

24. Pittsburgh Penguins - William Horcoff, Ú, USA

25. Chicago Blackhawks - Václav Nestrašil, Ú, Česko

26. Nashville Predators - Ryker Lee, Ú, USA

27. Washington Capitals - Lynden Lakovic, Ú, Kanada

28. Winnipeg Jets - Sascha Boumedienne, O, Švédsko

29. Chicago Blackhawks - Mason West, Ú, USA

30. San Jose Sharks - Joshua Ravensbergen, B, Kanada

31. Los Angeles Kings - Henry Brzustewicz, O, USA

32. Calgary Flames - Cullen Potter, Ú, USA

Druhé kolo:

33. San Jose Sharks – Haoxi Wang, O, Čína

34. Montreal Canadiens– Alexandr Žarovsky, Ú, Rusko

35. Nashville Predators – Jacob Rombach, O, USA

36. Seattle Kraken – Blake Fiddler, O, USA

37. Washington Capitals - Milton Gästrin, Ú, Švédsko

38. Philadelphia Flyers - Carter Amico, O, USA

39. Pittsburgh Penguins - Peyton Kettles, O, Kanada

40. Philadelphia Flyers - Jack Murtagh, Ú, USA

41. Carolina Hurricanes - Semjon Frolov, B, Rusko

42. New York Islanders - Daniil Prochorov, Ú, Rusko

43. New York Rangers - Malcolm Spence, Ú, Kanada

44. Detroit Red Wings - Eddie Genborg, Ú, Švédsko

45. Anaheim Ducks - Eric Nilson, Ú, Švédsko

46. Utah Mammoth - Max Pšenička, O, Česko

47. Vancouver Canucks - Alexej Medvěděv, B, Rusko

48. Philadelphia Flyers - Shane Vansaghi, Ú, USA

49. Carolina Hurricanes - Charlie Cerrato, Ú, USA

50. New Jersey Devils - Conrad Fondrk, Ú, USA

51. Boston Bruins - William Moore, Ú, USA

52. Minnesota Wild - Theodor Hallquisth, O, Švédsko

53. San Jose Sharks - Cole McKinney, Ú, USA

54. Calgary Flames - Theo Stockselius, Ú, Švédsko

55. Vegas Golden Knights - Jakob Ihs-Wozniak, Ú, Švédsko

56. Tampa Bay Lightning - Ethan Czata, Ú, Kanada

57. Philadelphia Flyers - Matthew Gard, Ú, Kanada

58. Nashville Predators - Jack Ivankovic, B, Kanada

59. Los Angeles Kings - Vojtěch Čihař, Ú, Česko

60. Anaheim Ducks - Lasse Boelius, O, Finsko

61. Boston Bruins - Liam Pettersson, O, Švédsko

62. Carolina Hurricanes - Ivan Rybjakin, Ú, Rusko

63. New Jersey Devils - Benjamin Kevan, Ú, USA

64. Toronto Maple Leafs - Tinus Luc Koblar, Ú, Norsko

Třetí kolo:

65. Vancouver Canucks - Kieren Dervin, Ú, Kanada

66. Chicago Blackhawks - Nathan Behm, Ú, Kanada

67. Carolina Hurricanes - Kurban Limatov, O, Rusko

68. Seattle Kraken - Will Reynolds, O, Kanada

69. Montreal Canadiens - Hayden Paupanekis, Ú, Kanada

70. New York Rangers - Sean Barnhill, O, USA

71. Buffalo Sabres - David Bedkowski, O, Kanada

72. Anaheim Ducks - Noah Read, Ú, Kanada

73. Pittsburgh Penguins - Charlie Trethewey, O, USA

74. New York Islanders - Luca Romano, Ú, Kanada

75. Detroit Red Wings - Michal Prádel, B, Slovensko

76. Columbus Blue Jackets - Malte Vass, O, Švédsko

77. Colorado Avalanche - Francesco Dell'Elce, O, Kanada

78. Utah Mammoth - Štěpán Hoch, Ú, Česko

79. Boston Bruins - Cooper Simpson, Ú, USA

80. Calgary Flames - Mace'o Phillips, O, USA

81. Montreal Canadiens - Bryce Pickford, O, Kanada

82. Montreal Canadiens - Arseni Radkov, B, Bělorusko

83. Edmonton Oilers - Tommy Lafreniére, Ú, Kanada

84. Pittsburgh Penguins - Gabriel D'Aigle, B, Kanada

85. Vegas Golden Knights - Mateo Nobert, Ú, Kanada

86. Toronto Maple Leafs - Tyler Hopkins, Ú, Kanada

87. Carolina Hurricanes - Roman Bausov, O, Rusko

88. Los Angeles Kings - Kristian Epperson, Ú, USA

89. New York Rangers - Arťom Gončar, O, Rusko

90. New Jersey Devils - Mason Moe, Ú, USA

91. Pittsburgh Penguins - Brady Peddle, O, Kanada

92. Winnipeg Jets - Owen Martin, Ú, Kanada

93. Ottawa Senators - Blake Vanek, Ú, USA

94. Dallas Stars - Cameron Schmidt, Ú, Kanada

95. San Jose Sharks - Teddy Mutryn, Ú, USA

96. Washington Capitals - Maxim Schäfer, Ú, Německo

Čtvrté kolo:

97. Ottawa Senators - Lucas Beckman, B, Kanada

98. Chicago Blackhawks - Julius Sumpf, Ú, Německo

99. New Jersey Devils - Trenten Bennett, B, Kanada

100. Boston Bruins - Vashek Richards, O, Česko

101. Anaheim Ducks - Drew Schock, O, USA

102. Minnesota Wild - Adam Benák, Ú, Česko

103. Buffalo Sabres – Matouš Kucharčík, Ú, Česko

104. Anaheim Ducks - Elijah Neuenschwander, B, Švýcarsko

105. Pittsburgh Penguins - Travis Hayes, Ú, USA

106. New York Islanders - Tomáš Poletín, Ú, Česko

107. Chicago Blackhawks - Parker Holmes, Ú, Kanada

108. Tampa Bay Lightning - Benjamin Rautiainen, Ú, Finsko

109. Detroit Red Wings - Brent Solomon, Ú, USA

110. Utah Mammoth - Jegor Borikov, Ú, Bělorusko

111. New York Rangers - Mikkel Eriksen, Ú, Norsko

112. Florida Panthers - Mads Kongsbak Klyve, Ú, Dánsko

113. Montreal Canadiens - L.J. Mooney, Ú, USA

114. New Jersey Devils - Gustav Hillström, Ú, Švédsko

115. San Jose Sharks - Iljas Magomedsultanov, O, Rusko

116. Buffalo Sabres - Samuel Meloche, B, Kanada

117. Edmonton Oilers - David Lewandowski, Ú, Německo

118. Colorado Avalanche - Linus Funck, O, Švédsko

119. Detroit Red Wings - Michal Svrček, Ú, Slovensko

120. Los Angeles Kings - Caeden Herrington, O, USA

121. Minnesota Wild - Lirim Amidovski, Ú, Kanada

122. Nashville Predators - Alex Huang, O, Kanada

123. Minnesota Wild - Carter Klippenstein, Ú, Kanada

124. San Jose Sharks - Zack Sharp, O, USA

125. Los Angeles Kings - Jimmy Lombardi, Ú, Kanada

126. Dallas Stars - Brandon Gorzynski, Ú, USA

127. Tampa Bay Lightning - Aiden Foster, Ú, Kanada

128. Florida Panthers - Shea Busch, Ú, Kanada

Páté kolo:

129. Florida Panthers - Shamar Moses, Ú, Kanada

130. Pittsburgh Penguins - Ryan Miller, Ú, Kanada

131. Edmonton Oilers - Asher Barnett, O, USA

132. Philadelphia Flyers - Max Westergard, Ú, Finsko

133. Boston Bruins - Cole Chandler, Ú, Kanada

134. Seattle Kraken - Maxim Agafonov, O, Rusko

135. Buffalo Sabres - Noah Laberge, O, Kanada

136. Anaheim Ducks - Alexis Mathieu, O, Kanada

137. Toronto Maple Leafs - William Belle, Ú, USA

138. New York Islanders - Sam Laurila, O, USA

139. New York Rangers - Zeb Lindgren, O, Švédsko

140. Detroit Red Wings - Nikita Ťjurin, O, Rusko

141. Minnesota Wild - Justin Kipkie, O, Kanada

142. Utah Mammoth - Ivan Tkač-Tkačenko, B, Rusko

143. Vancouver Canucks - Wilson Björck, Ú, Švédsko

144. Calgary Flames - Ethan Wyttenbach, Ú, USA

145. Montreal Canadiens - Alexis Cournoyer, B, Kanada

146. Dallas Stars - Atte Joki, Ú, Finsko

147. St. Louis Blues - Michajl Fjodorov, Ú, Rusko

148. Pittsburgh Penguins - Quinn Beauchesne, O, Kanada

149. Ottawa Senators - Dmitrij Isajev, Ú, Rusko

150. San Jose Sharks - Max Heise, Ú, Kanada

151. Tampa Bay Lightning - Everett Baldwin, O, USA

152. Los Angeles Kings - Petteri Rimpinen, B, Finsko

153. Toronto Maple Leafs - Harry Nansi, Ú, Kanada

154. Pittsburgh Penguins - Jordan Charron, Ú, Kanada

155. Washington Capitals - Jackson Crowder, Ú, USA

156. Winnipeg Jets - Viktor Klingsell, Ú, Švédsko

157. Philadelphia Flyers - Luke Vlooswyk, O, Kanada

158. Dallas Stars - Mans Goos, B, Švédsko

159. Anaheim Ducks - Emile Guité, Ú, Kanada

160. Columbus Blue Jackets - Owen Griffin, Ú, Kanada

Šesté kolo:

161. New Jersey Devils - David Rozsíval, Ú, Česko

162. Chicago Blackhawks - Ashton Cumby, O, Kanada

163. Nashville Predators - Daniel Nieminen, O, Finsko

164. Philadelphia Flyers - Nathan Quinn, Ú, Kanada

165. Boston Bruins - Kirill Jemeljanov, Ú, Rusko

166. New York Rangers - Samuel Jung, Ú, Česko

167. Buffalo Sabres - Ashton Schultz, Ú, USA

168. Anaheim Ducks - Anthony Allain-Samaké, O, Kanada

169. Pittsburgh Penguins - Carter Sanderson, Ú, USA

170. New York Islanders - Burke Hood, B, Kanada

171. New York Rangers - Evan Passmore, O, Kanada

172. Detroit Red Wings - Will Murphy, O, Kanada

173. Columbus Blue Jackets - Victor Hedin Raftheim, O, Švédsko

174. Utah Mammoth - Ludvig Johnson, O, Švýcarsko

175. Vancouver Canucks - Gabe Chiarot, Ú, Kanada

176. Calgary Flames - Aidan Lane, Ú, Kanada

177. Montreal Canadiens - Carlos Händel, O, Německo

178. New Jersey Devils - Sigge Holmgren, O, Švédsko

179. St. Louis Blues - Love Härenstam, B, Švédsko

180. Washington Capitals - Aron Dahlqvist, O, Švédsko

181. Ottawa Senators - Bruno Idzan, Ú, Chorvatsko

182. Utah Mammoth - Reko Alanko, O, Finsko

183. Carolina Hurricanes - Viggo Nordlund, Ú, Švédsko

184. Los Angeles Kings - Jan Chovan, Ú, Slovensko

185. Toronto Maple Leafs - Rylan Fellinger, O, Kanada

186. Vegas Golden Knights - Alex Weiermair, Ú, USA

187. Vegas Golden Knights - Gustav Sjöqvist, O, Švédsko

188. Winnipeg Jets - Edison Engle, O, USA

189. Montreal Canadiens - Andrew MacNiel, O, Kanada

190. Dallas Stars - Dawson Sharkey, Ú, Kanada

191. Edmonton Oilers - Daniel Salonen, B, Finsko

192. Florida Panthers - Arvid Drott, Ú, Švédsko

Sedmé kolo:

193. Tampa Bay Lightning - Caleb Heil, B, USA

194. Chicago Blackhawks - Ilja Kanarskij, B, Rusko

195. Buffalo Sabres - Melvin Novotny, Ú, Švédsko

196. Los Angeles Kings - Brendan McMorrow, Ú, USA

197. Florida Panthers - Brendan Dunphy, O, USA

198. Columbus Blue Jackets - Jérémy Loranger, Ú, Kanada

199. Buffalo Sabres - Jevgenij Prochorov, B, Bělorusko

200. Anaheim Ducks - Brady Turko, Ú, Kanada

201. Pittsburgh Penguins - Kale Dach, Ú, Kanada

202. New York Islanders - Jacob Kvasnicka, Ú, USA

203. New York Rangers - Felix Färhammar, O, Švédsko

204. Detroit Red Wings - Grayden Robertson-Palmer, Ú, Kanada

205. Seattle Kraken - Karl Annborn, O, Švédsko

206. Tampa Bay Lightning - Roman Luttcev, Ú, Rusko

207. Vancouver Canucks - Matthew Lansing, Ú, USA

208. Calgary Flames - Jakob Leander, O, Švédsko

209. Montreal Canadiens - Maxon Vig, O, USA

210. San Jose Sharks - Richard Gallant, Ú, USA

211. Calgary Flames - Jan Matvejko, Ú, Rusko

212. Tampa Bay Lightning - Grant Spada, O, Kanada

213. Ottawa Senators - Andrej Trofimov, B, Rusko

214. Colorado Avalanche - Nolan Roed, Ú, USA

215. Tampa Bay Lightning - Marco Mignosa, Ú, Kanada

216. Los Angeles Kings - Will Sharpe, O, Kanada

217. Toronto Maple Leafs - Matthew Hlacar, Ú, Kanada

218. Seattle Kraken - Loke Krantz, Ú, Švédsko

219. Buffalo Sabres - Ryan Rucinski, Ú, USA

220. Winnipeg Jets - Jacob Cloutier, Ú, Kanada

221. Carolina Hurricanes - Filip Ekberg, Ú, Švédsko

222. Dallas Stars - Charlie Paquette, Ú, Kanada

223. Edmonton Oilers - Aidan Park, Ú, USA

224. Florida Panthers - Jegor Midlak, B, Rusko

Národnostní zastoupení:

Kanada - 85

USA - 52

Švédsko - 30

Rusko - 21

Česko - 11

Finsko - 8

Německo - 4

Bělorusko - 3

Slovensko - 3

Norsko - 2

Švýcarsko - 2

Čína - 1

Chorvatsko - 1

Dánsko - 1

Historie české účasti na draftu NHL

2024 (13 hráčů):

Adam Jiříček, Dominik Badinka, Ondřej Becher, Ondřej Kos, Adam Jecho, Jakub Milota, Miroslav Holinka, Aleš Čech, Maxmilian Curran, Vojtěch Hradec, Matyáš Melovský, Petr Sikora, Jakub Fibigr. Ze zámořských klubů 6 hráčů, z českých 5, z evropských 2 hráči.

2023 (7 hráčů):

Eduard Šalé, Michael Hrabal, Jakub Dvořák, Jiří Felcman, Jakub Štancl, Marcel Marcel, Vojtěch Port. Ze zámořských klubů 3 hráči, z českých 2, z evropských 2 hráči.

2022 (9 hráčů):

David Jiříček, Jiří Kulich, Matyáš Šapovaliv, Tomáš Hamara, Marek Alscher, Petr Hauser, David Špaček, Nick Malík, Jakub Vondraš. Ze zámořských klubů 3 hráči, z českých 4, z evropských 2 hráči.

2021 (8 hráčů):

Stanislav Svozil, Patrik Hamrla, Jakub Málek, Jakub Brabenec, Jaroslav Chmelař, Jakub Kos, Martin Ryšavý, Tomáš Machů. Ze zámořských klubů 2 hráči, z českých 6 hráčů.

2020 (8 hráčů):

Jan Myšák, Jaromír Pytlík, Jan Bednář, Michael Krutil, Jakub Dobeš, Pavel Novák, Adam Raška, Jakub Konečný. Ze zámořských klubů 5 hráčů, z českých 3 hráči.

2019 (7 hráčů):

Lukáš Pařík, Matěj Blümel, Michal Teplý, Martin Hugo Haš, Lukáš Rousek, Tomáš Mazura, Karel Plášek ml. Ze zámořských klubů 2 hráči, z českých 4, z evropských 1 hráč.



2018 (11 hráčů):

Filip Zadina, Martin Kaut, Jan Jeník, Jakub Škarek, Jakub Lauko, Lukáš Dostál, Matěj Pekař, Jáchym Kondelík, Filip Král, Radim Šalda, Milan Klouček. Ze zámořských klubů 5 hráčů, z českých 6 hráčů.

2017 (9 hráčů):

Martin Nečas, Filip Chytil, Petr Kváča, Ostap Safin, Jakub Galvas, Tomáš Vomáčka, Dominik Lakatoš, Jiří Patera, Daniel Bukač. Ze zámořských klubů 2 hráči, z českých 7 hráčů.

2016 (4 hráči):

Libor Hájek, Filip Hronek, Vojtěch Budík, Filip Helt. Ze zámořských klubů 3 hráči, z českých 1 hráč.

2015 (11 hráčů):

Pavel Zacha, Jakub Zbořil, Filip Chlapík, Daniel Vladař, Michael Špaček, Aleš Stezka, David Kaše, Dominik Simon, Karel Vejmelka, Lukáš Jašek, Miroslav Svoboda. Ze zámořských klubů 3 hráči, z českých 8 hráčů.

2014 (8 hráčů):

Jakub Vrána, David Pastrňák, Dominik Mašín, Vítek Vaněček, Václav Karabáček, Richard Nejezchleb, Pavel Jenyš, Ondřej Kaše. Ze zámořských klubů 2 hráči, z českých 4, z evropských 2 hráči.

2013 (3 hráči):

Jan Košťálek, Patrik Bartošák, Dominik Kubalík. Všichni 3 ze zámořských klubů.

2012 (6 hráčů):

Radek Faksa, Tomáš Hertl, Martin Frk, Tomáš Hyka, Marel Mazanec, Marek Langhamer. Ze zámořských klubů 3, z českých 3 hráči.

Počty draftovaných českých hokejistů v dřívějších letech:

2011: 10 hráčů (ze zámoří 7, z českých klubů 3)

2010: 5 hráčů (ze zámoří 5, z českých klubů 0)

2009: 3 hráči (ze zámoří 2, z českých klubů 1)

2008: 3 hráči (ze zámoří 1, z českých klubů 2)

2007: 5 hráčů (ze zámoří 3, z českých klubů 2)

2006: 8 hráčů (ze zámoří 1, z českých klubů 7)

2005: 13 hráčů (ze zámoří 3, z českých klubů 10)

2004: 21 hráčů (ze zámoří 5, z českých klubů 16)

2003: 18 hráčů (ze zámoří 6, z českých klubů 12)

2002: 26 hráčů (ze zámoří 7, z českých klubů 19)

2001: 31 hráčů (ze zámoří 8, z českých klubů 21, z evropských 2)

2000: 24 hráčů (ze zámoří 7, z českých klubů 15, z evropských 2)

1999: 18 hráčů (ze zámoří 5, z českých klubů 12, z evropských 1)

1998: 21 hráčů (ze zámoří 5, z českých klubů 15, z evropských 1)

1997: 16 hráčů (ze zámoří 3, z českých klubů 13)

1996: 11 hráčů (ze zámoří 4, z českých klubů 7)

1995: 21 hráčů (ze zámoří 7, z českých klubů 14)

1994: 16 hráčů (ze zámoří 2 , z českých klubů 14)

1993: 14 hráčů (ze zámoří 3, z českých klubů 11)

