Draft 2025 živě: Kolik českých hokejistů bude vybráno?

Sobotní večer patří druhému dnu draftu, ve kterém budou probíhat volby ve druhém až sedmém kole. Na kolik českých hokejistů nakonec přijde řada?

V noci na sobotu proběhlo první kolo draftu, ve kterém se mnoho překvapení neudálo. Jedničkou byl zvolen obránce Matthew Schaefer, kterého si vybrali Islanders.

Během úvodního kola se dostalo i na dva české hokejisty. Z deváté místa si Buffalo vybralo Radima Mrtku a z pětadvacátého místa sáhlo Chicago po Václavu Nestrašilovi.

Jak plodný bude na české hráče dnešní večer?

První kolo:

1. New York Islanders - Matthew Schaefer, O, Kanada

2. San Jose Sharks - Michael Misa, Ú, Kanada

3. Chicago Blackhawks - Anton Frondell, Ú, Švédsko

4. Utah Mammoth - Caleb Desnoyers, Ú, Kanada

5. Nashville Predators - Brady Martin, Ú, Kanada

6. Philadelphia Flyers - Porter Martone, Ú, Kanada

7. Boston Bruins - James Hagens, Ú, USA

8. Seattle Kraken - Jake O'Brien, Ú, Kanada

9. Buffalo Sabres - Radim Mrtka, O, Česko

10. Anaheim Ducks - Roger McQueen, Ú, Kanada

11. Pittsburgh Penguins - Benjamin Kindel, Ú, Kanada

12. Philadelphia Flyers - Jack Nesbitt, Ú, Kanada

13. Detroit Red Wings - Carter Bear, Ú, Kanada

14. Columbus Blue Jackets - Jackson Smith, O, Kanada

15. Vancouver Canucks - Braeden Cootes, Ú, Kanada

16. New York Islanders - Victor Eklund, Ú, Švédsko

17. New York Islanders - Kashawn Aitcheson, O, Kanada

18. Calgary Flames - Cole Reschny, Ú, Kanada

19. St. Louis Blues - Justin Carbonneau, Ú, Kanada

20. Columbus Blue Jackets - Pjotr Andrejanov, B, Rusko

21. Nashville Predators - Cameron Reid, O, Kanada

22. Pittsburgh Penguins - Bill Zonnon, Ú, Kanada

23. Ottawa Senators - Logan Hensler, O, USA

24. Pittsburgh Penguins - William Horcoff, Ú, USA

25. Chicago Blackhawks - Václav Nestrašil, Ú, Česko

26. Nashville Predators - Ryker Lee, Ú, USA

27. Washington Capitals - Lynden Lakovic, Ú, Kanada

28. Winnipeg Jets - Sascha Boumedienne, O, Švédsko

29. Chicago Blackhawks - Mason West, Ú, USA

30. San Jose Sharks - Joshua Ravensbergen, B, Kanada

31. Los Angeles Kings - Henry Brzustewicz, O, USA

32. Calgary Flames - Cullen Potter, Ú, USA

Druhé kolo:

33. San Jose Sharks – Haoxi Wang, O, Čína

34. Montreal Canadiens– Alexandr Žarovsky, Ú, Rusko

35. Nashville Predators – Jacob Rombach, O, USA

36. Seattle Kraken – Blake Fiddler, O, USA

37. Washington Capitals - Milton Gästrin, Ú, Švédsko

38. Philadelphia Flyers - Carter Amico, O, USA

39. Pittsburgh Penguins - Peyton Kettles, O, Kanada

40. Philadelphia Flyers - Jack Murtagh, Ú, USA

41. Carolina Hurricanes - Semjon Frolov, B, Rusko

42. New York Islanders - Daniil Prochorov, Ú, Rusko

43. New York Rangers - Malcolm Spence, Ú, Kanada

44. Detroit Red Wings - Eddie Genborg, Ú, Švédsko

45. Anaheim Ducks - Eric Nilson, Ú, Švédsko

