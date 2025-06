Draft 2025 živě: Matthew Schaefer jedničkou draftu! Mrtku si vybralo z devátého místa Buffalo

Jeden z nejsledovanějších dnů v roce nadešel. Týmy si budou v noci na sobotu v prvním kole draftu vybírat ty největší talenty, kteří jsou aktuálně k dispozici. V tomto článku budeme sledovat všechny výběry a případné výměny.

NHL Draft 2025 přináší historickou změnu ve svém formátu. Poprvé nebude probíhat tradičním stylem se zástupci všech týmů přímo v sále, ale v takzvaném decentralizovaném režimu. Generální manažeři, skauti i trenéři zůstanou ve svých klubových centrálách a volby budou provádět vzdáleně, prostřednictvím zabezpečeného video přenosu. Na místě konání – v losangeleském Peacock Theater – budou přítomní jen vybraní hráči s rodinami, komisař Gary Bettman, technický tým NHL a televizní štáby.

První kolo draftu NHL 2025

1. New York Islanders - Matthew Schaefer, O, Kanada

2. San Jose Sharks - Michael Misa, Ú, Kanada

3. Chicago Blackhawks - Anton Frondell, Ú, Švédsko

4. Utah Mammoth - Caleb Desnoyers, Ú, Kanada

5. Nashville Predators - Brady Martin, Ú, Kanada

6. Philadelphia Flyers - Porter Martone, Ú, Kanada

7. Boston Bruins - James Hagens, Ú, USA

8. Seattle Kraken - Jake O'Brien, Ú, Kanada

9. Buffalo Sabres - Radim Mrtka, O, Česko

10. Anaheim Ducks - Roger McQueen, Ú, Kanada

11. Pittsburgh Penguins

12. Pittsburgh Penguins (od NY Rangers)

13. Detroit Red Wings

14. Columbus Blue Jackets

15. Vancouver Canucks

16. New York Islanders (od Calgary Flames)

17. New York Islanders

18. Calgary Flames (od New Jersey Devils)

19. St. Louis Blues

20. Columbus Blue Jackets (od Minnesoty Wild)

21. Ottawa Senators

22. Philadelphia Flyers (od Colorada Avalanche)

23. Nashville Predators (od Tampy Bay Lightning)

24. Los Angeles Kings

25. Chicago Blackhawks (od Toronta Maple Leafs)

26. Nashville Predators (od Vegas Golden Knights přes San Jose Sharks)

27. Washington Capitals

28. Winnipeg Jets

29. Carolina Hurricanes

30. San Jose Sharks (od Dallasu Stars)

31. Philadelphia Flyers (od Edmontonu Oilers)

32. Calgary Flames (od Floridy Panthers)

Výměny během draftu:

