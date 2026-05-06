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NHL

Draft 2026: Toronto si vybralo! Jedničkou draftu McKenna

27. června 1:15

Jan Šlapáček

Předpovědi se naplnily a jedničkou draftu se stal útočník Gavin McKenna, kterého si vybralo Toronto Maple Leafs. Druhý na řadu přišel Ivar Stenberg, jenž bude oblékat dres San Jose Sharks.

Průběžně aktualizujeme...

První kolo draftu NHL 2026

1. Gavin McKenna (LK, Kanada) – Toronto Maple Leafs
2. Ivar Stenberg (LK, Švédsko) – San Jose Sharks
3. Caleb Malhotra (C, Kanada) - Vancouver Canucks
4. Daxon Rudolph (O, Kanada) - Buffalo Sabres
5. Alberts Smits (O, Lotyšsko) - New York Rangers
6. Carson Carels (O, Kanada) - Calgary Flames
7. Chase Reid (O, USA) - Seattle Kraken
8. Viggo Björck (C, Švédsko) - Winnipeg Jets
9. Keaton Verhoeff (O, Kanada) - San Jose Sharks
10. Wyatt Cullen (PK, USA) - Nashville Predators
11. Tynan Lawrence (C, Kanada) - St. Louis Blues

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