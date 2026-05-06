Draft 2026: Toronto si vybralo! Jedničkou draftu McKenna

27. června 1:15Jan Šlapáček
Předpovědi se naplnily a jedničkou draftu se stal útočník Gavin McKenna, kterého si vybralo Toronto Maple Leafs. Druhý na řadu přišel Ivar Stenberg, jenž bude oblékat dres San Jose Sharks.
Průběžně aktualizujeme...
THIS IS AS GOOD AS IT GETS!!! ???? #NHLDraft
— NHL (@NHL) June 26, 2026
“Yukon” singer @justinbieber announces the Yukon’s very own Gavin McKenna as the first overall pick for the @MapleLeafs! pic.twitter.com/2ZklggLfXS
1. Gavin McKenna (LK, Kanada) – Toronto Maple Leafs
2. Ivar Stenberg (LK, Švédsko) – San Jose Sharks
3. Caleb Malhotra (C, Kanada) - Vancouver Canucks
4. Daxon Rudolph (O, Kanada) - Buffalo Sabres
5. Alberts Smits (O, Lotyšsko) - New York Rangers
6. Carson Carels (O, Kanada) - Calgary Flames
7. Chase Reid (O, USA) - Seattle Kraken
8. Viggo Björck (C, Švédsko) - Winnipeg Jets
9. Keaton Verhoeff (O, Kanada) - San Jose Sharks
10. Wyatt Cullen (PK, USA) - Nashville Predators
11. Tynan Lawrence (C, Kanada) - St. Louis Blues