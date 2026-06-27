Draftem NHL prošlo 13 Čechů. Gólmani psali historii, dočkal se i Galvas

27. června 17:54Martin Voltr
Na letošním draftu NHL si kluby z nejslavnější hokejové soutěže zvolily třináct českých hokejistů, o dva více než v minulém roce. Historickým maximem je šest vybraných brankářů. Většině mladíků vynesl úspěch odchod do zámoří, naopak přímo z českých soutěží byli draftováni pouze Tomáš Galvas, Martin Psohlavec a Filip Novák.
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Očekávanou přehlídku českých gólmanů zahájil Tobias Trejbal. Ale vlastně nejen těch českých, stal se totiž vůbec prvním brankářem letošního draftu a naplnil tuto prognózu řady skautů. Ze 42. místa si ho vybralo Calgary. Exlitvínovský strážce, jenž má na kontě jeden start v Tipsport extralize, oslnil při své premiérové sezoně za mořem v americkém Youngstownu a byl vyhlášen nejlepším gólmanem USHL. Za pár měsíců se vydá na University of Massachussets.
Těsně před koncem elitní padesátky se prvního jména dočkali i Slováci, a to díky trenčínskému obránci Adamu Goljerovi, jenž míří do Los Angeles.
Dvakrát doufal v pozornost skautů marně, ale napotřetí už Tomáš Galvas přece jen uspěl. Jako nejlepší obránce domácí soutěže, člen all-star týmu MS juniorů a účastník seniorského šampionátu vyšplhal až do druhého kola, po libereckém talentovi sáhl Pittsburgh!
Bílí Tygři mají radost i z druhého vybraného českého obránce. Jakub Vaněček přesvědčil v americkém týmu Tri-City hrajícím převážně kanadskou WHL a jako nejvytíženější český hráč na MS osmnáctek proměnil naděje na druhé kolo. Na jeho budoucnost bude dohlížet Dallas.
Právě do druhého kola se vešli hned čtyři čeští mladíci, což se stalo poprvé od roku 2003. Není překvapením, že mezi nimi byl i druhý gólman (a celkově teprve třetí v pořadí), ale je překvapením, že se jím stal Martin Psohlavec! Karlovarský čahoun zatím sázel na setrvání doma a po bronzovém šampionátu do 18 let se může za tenhle krok pochválit, neboť nečekaně brzy spojil své jméno s Philadelphií a tedy i s Danem Vladařem.
Dalším brankářským zástupcem Energie, byť už nepřímým, je Michal Oršulák, jehož ze 79. pozice zvolil Detroit. Málo hráčů na letošním draftu ožilo v uplynulém ročníku tak jako mladík, jemuž neuvěřitelně prospěl odchod do WHL a třešinkou na dortu pro něj bylo vychytané stříbro na juniorském šampionátu.
Delší odmlku ukončil na 120. místě čtvrtý český gólman Marek Sklenička. Mistr deváté třídy i mladšího dorostu s Mladou Boleslaví jde za Psohlavcem do Philadelphie, na nováčkovském kempu tak nebudou mít o zábavu nouzi. Sklenička se stejně jako jeho krajané chytl v premiérovém roce za mořem, konkrétně v Seattlu, a právě s Psohlavcem se podělil o zásluhy na bronzu z MS.
Plodný brankářský ročník potvrdil nový člen organizace Colorada Tobiáš Tvrzník. Ten už se postaral o překonání dosavadního maxima z roku 2015, neboť pět českých gólmanů ještě žádným draftem neprošlo! U Tvrzníka bychom mohli jen zopakovat to samé co u dalších krajanů, kteří se loni vydali do severoamerických soutěží; litoměřický odchovanec zaujal ve Wenatchee.
Gólmanskou sérii přeťal útočník, jemuž se dříve dávaly naděje i na nejvyšší kola. Šimon Katolický však po náročné druhé sezoně ve finské Tappaře, kterou mu zkomplikovalo několik zdravotních obtíží, může vzít za vděk i kolem pátým. Čahoun s vynikajícími ofenzivními instinkty míří stejně jako Trejbal do Calgary, které bude zvědavé na jeho nástup do ontarijské ligy v Sarnii.
Českou desítku na letošním draftu završil už šestý gólman. I ti ostatní patří mezi dlouhány, ale Filip Růžička je s 202 centimetry vůbec nejvyšším. Během premiérové sezony v Brandonu si rychle získal srdce fanoušků a skautů, teď bude zajímavé sledovat, kde načne nový ročník. Trénuje zpátky v Hradci, kde má chytat za juniorku, ovšem lze předpokládat, že Minnesota ho bude chtít sledovat v kvalitnější soutěži.
V pátém kole zaznělo také jméno třetího obránce Vladimíra Draveckého mladšího. Syn člena zlaté třinecké generace se rozhodl reprezentovat Česko namísto Slovenska teprve předloni a New York Islanders budou zvědavi na to, jak rozkvete ve svém druhém roce v Kanadě. V Brantfordu vzhledem k síle mužstva nedostal velký ice time, po trejdu do Guelphu už má jistou účast na příštím Memorial Cupu.
Loňský počet jedenácti vybraných hráčů pomohl překonat v závěrečném kole Filip Novák, jenž roste v organizaci Sparty a letos zaujal na hostování mezi profíky v prvoligových Litoměřicích. Silově vybaveného forvarda si zamluvil Columbus.
Českou bilanci přiklonil zpět na stranu hráčů v poli obránce Ondřej Ruml. Pardubice ho pomohly odrazit k angažmá v hlavním městě Kanady, kde letos naznačil svůj potenciál. V českém ročníku 2008 patří k největším osobnostem i po lidské stránce, na řadě reprezentačních akcí nosil kapitánské céčko a naposledy na bronzovém MS byl asistentem.
24. Adam Novotný (LK, Peterborough, OHL) – Vancouver Canucks
42. Tobias Trejbal (B, Youngstown, USHL) – Calgary Flames
54. Tomáš Galvas (O, Liberec) – Pittsburgh Penguins
59. Jakub Vaněček (O, Tri-City, WHL) – Dallas Stars
62. Martin Psohlavec (B, Karlovy Vary) – Philadelphia Flyers
79. Michal Oršulák (B, Prince Albert, WHL) – Detroit Red Wings
120. Marek Sklenička (B, Seattle, WHL) – Philadelphia Flyers
126. Tobiáš Tvrzník (B, Wenatchee, WHL) – Colorado Avalanche
132. Šimon Katolický (LK, Tappara Tampere, Finsko) – Calgary Flames
137. Filip Růžička (B, Brandon, WHL) – Minnesota Wild
141. Vladimír Dravecký (O, Brantford, OHL) – New York Islanders
206. Filip Novák (LK, Sparta Praha) – Columbus Blue Jackets
214. Ondřej Ruml (O, Ottawa, OHL) – Colorado Avalanche
Ze zámořských klubů bylo draftováno 9 hráčů, z českých 3 hráči a z evropských 1 hráč.
2025 (11 hráčů):
Radim Mrtka, Václav Nestrašil, Max Pšenička, Vojtěch Čihař, Štěpán Hoch, Vashek Blanár, Adam Benák, Matouš Jan Kucharčík, Tomáš Poletín, David Rozsíval, Samuel Karol Jung. Ze zámořských klubů 4 hráči, z českých 4, z evropských 3 hráči.
2024 (13 hráčů):
Adam Jiříček, Dominik Badinka, Ondřej Becher, Ondřej Kos, Adam Jecho, Jakub Milota, Miroslav Holinka, Aleš Čech, Maxmilian Curran, Vojtěch Hradec, Matyáš Melovský, Petr Sikora, Jakub Fibigr. Ze zámořských klubů 6 hráčů, z českých 5, z evropských 2 hráči.
2023 (7 hráčů):
Eduard Šalé, Michael Hrabal, Jakub Dvořák, Jiří Felcman, Jakub Štancl, Marcel Marcel, Vojtěch Port. Ze zámořských klubů 3 hráči, z českých 2, z evropských 2 hráči.
2022 (9 hráčů):
David Jiříček, Jiří Kulich, Matyáš Šapovaliv, Tomáš Hamara, Marek Alscher, Petr Hauser, David Špaček, Nick Malík, Jakub Vondraš. Ze zámořských klubů 3 hráči, z českých 4, z evropských 2 hráči.
2021 (8 hráčů):
Stanislav Svozil, Patrik Hamrla, Jakub Málek, Jakub Brabenec, Jaroslav Chmelař, Jakub Kos, Martin Ryšavý, Tomáš Machů. Ze zámořských klubů 2 hráči, z českých 6 hráčů.
2020 (8 hráčů):
Jan Myšák, Jaromír Pytlík, Jan Bednář, Michael Krutil, Jakub Dobeš, Pavel Novák, Adam Raška, Jakub Konečný. Ze zámořských klubů 5 hráčů, z českých 3 hráči.
2019 (7 hráčů):
Lukáš Pařík, Matěj Blümel, Michal Teplý, Martin Hugo Haš, Lukáš Rousek, Tomáš Mazura, Karel Plášek ml. Ze zámořských klubů 2 hráči, z českých 4, z evropských 1 hráč.
2018 (11 hráčů):
Filip Zadina, Martin Kaut, Jan Jeník, Jakub Škarek, Jakub Lauko, Lukáš Dostál, Matěj Pekař, Jáchym Kondelík, Filip Král, Radim Šalda, Milan Klouček. Ze zámořských klubů 5 hráčů, z českých 6 hráčů.
2017 (9 hráčů):
Martin Nečas, Filip Chytil, Petr Kváča, Ostap Safin, Jakub Galvas, Tomáš Vomáčka, Dominik Lakatoš, Jiří Patera, Daniel Bukač. Ze zámořských klubů 2 hráči, z českých 7 hráčů.
2016 (4 hráči):
Libor Hájek, Filip Hronek, Vojtěch Budík, Filip Helt. Ze zámořských klubů 3 hráči, z českých 1 hráč.
2015 (11 hráčů):
Pavel Zacha, Jakub Zbořil, Filip Chlapík, Daniel Vladař, Michael Špaček, Aleš Stezka, David Kaše, Dominik Simon, Karel Vejmelka, Lukáš Jašek, Miroslav Svoboda. Ze zámořských klubů 3 hráči, z českých 8 hráčů.
2014 (8 hráčů):
Jakub Vrána, David Pastrňák, Dominik Mašín, Vítek Vaněček, Václav Karabáček, Richard Nejezchleb, Pavel Jenyš, Ondřej Kaše. Ze zámořských klubů 2 hráči, z českých 4, z evropských 2 hráči.
2013 (3 hráči):
Jan Košťálek, Patrik Bartošák, Dominik Kubalík. Všichni 3 ze zámořských klubů.
2012 (6 hráčů):
Radek Faksa, Tomáš Hertl, Martin Frk, Tomáš Hyka, Marel Mazanec, Marek Langhamer. Ze zámořských klubů 3, z českých 3 hráči.
Počty draftovaných českých hokejistů v dřívějších letech:
2011: 10 hráčů (ze zámoří 7, z českých klubů 3)
2010: 5 hráčů (ze zámoří 5, z českých klubů 0)
2009: 3 hráči (ze zámoří 2, z českých klubů 1)
2008: 3 hráči (ze zámoří 1, z českých klubů 2)
2007: 5 hráčů (ze zámoří 3, z českých klubů 2)
2006: 8 hráčů (ze zámoří 1, z českých klubů 7)
2005: 13 hráčů (ze zámoří 3, z českých klubů 10)
2004: 21 hráčů (ze zámoří 5, z českých klubů 16)
2003: 18 hráčů (ze zámoří 6, z českých klubů 12)
2002: 26 hráčů (ze zámoří 7, z českých klubů 19)
2001: 31 hráčů (ze zámoří 8, z českých klubů 21, z evropských 2)
2000: 24 hráčů (ze zámoří 7, z českých klubů 15, z evropských 2)
1999: 18 hráčů (ze zámoří 5, z českých klubů 12, z evropských 1)
1998: 21 hráčů (ze zámoří 5, z českých klubů 15, z evropských 1)
1997: 16 hráčů (ze zámoří 3, z českých klubů 13)
1996: 11 hráčů (ze zámoří 4, z českých klubů 7)
1995: 21 hráčů (ze zámoří 7, z českých klubů 14)
1994: 16 hráčů (ze zámoří 2 , z českých klubů 14)
1993: 14 hráčů (ze zámoří 3, z českých klubů 11)