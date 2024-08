Draisaitl Olejářem do konce kariéry? V Edmontonu mají vážný zájem

Leon Draisaitl s Edmontonem zahájili vyjednávání o nové smlouvě. Finalisté posledního ročníku play off NHL by si přitom rádi pojistili služby hvězdného německého centra až do konce jeho kariéry.

Osmadvacetiletý útočník má před sebou poslední sezonu v osmiletém kontraktu na 68 milionů dolarů, který podepsal 16. srpna 2017. Generální manažer Edmontonu Stan Bowman, jenž 24. července nahradil ve funkci Kena Hollanda, si dal za cíl udělat z Draisaitla „Olejáře na celý život.“

V pondělí na Hlinka Gretzky Cupu v edmontonském Rogers Place se rozpovídal o začátku jednání o nové smlouvě. Přiznal, že vedl rozhovor s Draisaitlovým agentem Mikem Liutem, který nenaznačil žádné negativní postoje vzhledem ke klubu. I když načasování ještě není zcela jasné, německý centr již má možnost podepsat další kontrakt od 1. července.

Leon Draisaitl se v Edmontonu propracoval do role jednoho z tahounů. Olejáři prohráli ve finále Stanley Cupu až v sedmém zápase s Floridou těsně 1:2. V uplynulé sezoně byl v kanadském bodování základní části sedmý se 106 body (41+65) a ve vyřazovací části dokonce třetí se 31 body (10+21) v pětadvaceti zápasech.

GM Stan Bowman si je dobře vědom důležitosti Draisaitla s McDavidem, který je v podobné pozici jako jeho německý spoluhráč. Zbývají mu však dvě sezony do vypršení kontraktu na sto milionů dolarů. „Myslím, že je opravdu těžké najít hvězdy v NHL, takže když je máte, cílem je si je udržet,“ přiznal.

McDavid vyhrál Conn Smythe Trophy jako nejužitečnější hráč play off se 42 body (8+34) ve 25 zápasech. V základní části přitom obsadil třetí místo produktivity se 132 body (32+100).

I když Draisaitl s McDavidem bodově vyčnívají, důležitý je celý kádr. Ještě, než byl angažován Bowman, Edmonton posiloval a podepsal několik zajímavých hráčů. Přidal útočníky Viktora Arvidssona a Jeffa Skinnera jako volné hráče, jádro se ale snažil zachovat.

„V minulé sezoně jsme opravdu nebyli moc daleko, takže není potřeba moc velkých změn. Jde spíše o podporu hráčů, kteří tu už jsou,“ narážel Bowman na jízdu až do finále. „Když se podíváte na to, kde jsme právě teď s některými dalšími kousky skládačky, Arvidsson a Skinner jsou opravdu pěkné přírůstky do skupiny.“

Pokud by se Olejářům podařilo zopakovat podobnou povedenou jízdu v play off, mohlo by to hvězdné útočníky ještě více přimět k podpisu nové smlouvy. Centrem pozornosti je nyní především Draisaitl, příští rok se však k němu přidá i McDavid.

„Chyběl nám vyhrát jediný zápas, ale je tu nový rok,“ řekl Bowman. „Jednou z věcí, které jsem se snažil sdělit, bylo, že minulý rok je za námi, a přestože to byla skvělá jízda, myslím, že je důležité dívat se dopředu a jak se tato skupina dá dohromady v příští sezoně. Máme nějaké nové kousky a nikdy nevíte, jak se bude tým prezentovat příští rok,“ dodal nakonec.

