Draisaitl s McDavidem mají nového kouče! Tippett dostal padáka, Holland porušil svůj zvyk

Když Dave Tippett s edmontonskými Olejáři minulý týden porazil Washington, prohodil před novináři: "Povedlo se nám otočit kormidlem správným směrem." Jenže nadějný kurz partě kolem Connora McDavida s Leonem Draisaitlem dlouho nevydržel. Oilers prohráli následující dva mače s ostudným skóre 1:8 a to vyprovokovalo edmontonského generálního manažera Kena Hollanda ke kroku, co za čtvrtstoletí dlouhou funkcionářskou kariéru ještě neudělal.

Po prohrách s Vegas a Chicagem Holland poprvé v životě vyrazil trenéra během rozehrané sezony.

Takový tah je u trpělivého Kanaďana skutečně bezprecedentní, raději šachuje s hokejisty a hledá všemožné jiné impulsy, než mění obsazení střídačky. Tentokrát ovšem Holland svůj zvyk porušil, pakuje se jak Tippett, tak jeho asistent Jim Playfair.

Šanci u "áčka" dostává Jay Woodcroft, pravou rukou mu bude Dave Manson. Oba přicházejí z farmy Olejářů v Bakersfieldu.

Po výměně stráží na edmontonské laviččce volali fanoušci už delší dobu, kritické hlasy sílily především během série sedmi porážek na přelomu roku. Tou dobou nezískala Tippettovi plusové body ani mediální přestřelka s finským gólmanem Mikko Koskinenem.

Zmíněnou mizérii ještě ustál, ale bídné výsledky po All-Star Game už ne. Oilers jsou mimo postupovou osmičku do play-off, v Pacifické divizi jim patří až pátá příčka. Slibný vstup do sezony je minulostí, McDavidovi a spol. teče do bruslí.

Ač Tippett v minulosti slavil nejeden úspěch a patří ke zkušeným a respektovaným trenérům, jeho profesní pouto s Edmontonem se jednoduše vyčerpalo. Nejspíš ztratil kabinu, hráči za ním už nešli. A tak se dostává ke slovu debutant v NHL Woodcroft.

Mrazivou Albertu opouští Tippett s lichotivou bilancí 95-62-14, jenže těžko na něj budou příznivci Olejářů vzpomínat v dobrém.

Ač měl šedesátiletý kouč v kádru dva hokejové virtuózy, předloni ztroskotal hned v předkole play-off. A loni? Edmonton se pod jeho vedením poroučel po první rundě. Po pouhých čtyřech duelech, Winnipeg mu nedopřál Tippettovi jediné vítězství.

V zámoří se shodují, že chyba nebyla jen v něm. Trenér nemůže dávat góly. Ani chytat puky. Očekává se, že Holland při uzávěrce přestupů posílí ofenzivní vozbu. A možná nejen tu. Pro něj atypický manévr naznačil, že udělá cokoliv, aby odvrátil další fiasko.

