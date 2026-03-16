Draisaitl se pustil do Oilers: Není možné mít nejlepšího hráče světa a nemít na výhru

3. května 10:00

David Zlomek

Leon Draisaitl patří k hráčům, kteří se málokdy schovávají za obecné fráze, a jeho hodnocení právě skončené sezony Edmontonu Oilers to jen potvrdilo. Poté, co tým po dvou finálových účastech v řadě vypadl už v prvním kole s Anaheimem, německý útočník neskrýval vážné znepokojení nad aktuálním směřováním organizace.

Podle něj Oilers v uplynulém ročníku nenavázali na své předchozí úspěchy, ale naopak šli špatným směrem. „Mám o náš obavy, udělali jsme krok zpátky“ přiznal Draisaitl s tím, že tým musí najít způsob, jak se vrátit k herní tváři, která ho loni i předloni zdobila.

Hlavním tématem Draisaitlova proslovu byla naléhavost situace vzhledem ke kontraktu Connora McDavida. Kapitánovi Oilers zbývají do konce smlouvy poslední dva roky a pro organizaci jde o kritické období. Draisaitl zdůraznil, že pokud má tým ve svém středu nejlepšího hráče na světě, musí být ambice na zisk Stanley Cupu prioritou, která se odráží v každém kroku vedení i hráčů. „Máme teď před sebou dvě sezony. Musíme se během nich výrazně zlepšit, o tom není pochyb,“ uvedl.

Kritický tón zvolil i sám Connor McDavid, který souhlasil s tím, že se celá organizace letos potýkala s určitým úpadkem. Přiznal, že tým možná po předchozích úspěšných letech podlehl sebeuspokojení. „Někdy berete jako samozřejmost, jak těžké je být skvělým týmem a jak náročné je v play-off vyhrávat. Možná jsme letos trochu podlehli pocitu, že se ty věci prostě stanou samy od sebe. Ale v hokeji se nic samo nestane,“ sypal si popel na hlavu McDavid.

A Draisaitl k tomu dodal: „V jakém světě bys měl v týmu nejlepšího hráče světa a nesnažil se vyhrát? Vím, že se snažíme vyhrát, ale musíme být lepší. Není cesty zpět: musíme se zlepšit. Connor má smlouvu ještě na dva roky a bůh ví, jak to dopadne. Ale v tuto chvíli máme dva roky. Musíme se výrazně zlepšit.“

Zatímco hokejisté byli ve své sebereflexi konkrétní, vystoupení generálního manažera Stana Bowmana působilo podstatně defenzivněji. Bowman se sice přihlásil k části odpovědnosti za neúspěch, ale zároveň apeloval na trpělivost a vyzdvihoval rozvoj mladých hráčů, jako jsou Matt Savoie či Vasilj Podkolzin. To je ale pro McDavida s Draisaitlem málo.

