Draisaitl v základní části dohrál. Oilers čeká boj o play-off bez hvězdy

17. března 20:36

Radim Sochor

Edmonton bude muset dokončit závěr základní části bez jedné ze svých největších opor. Leon Draisaitl podle klubového vyjádření utrpěl zranění v dolní části těla a do konce sezóny už nenastoupí.

Německý útočník se zranil v nedělním utkání proti Nashvillu, které Oilers ovládli 3:1. V první třetině inkasoval tvrdý hit od Ozzyho Wiesblatta, po němž nešťastně narazil do mantinelu před střídačkou Predators. Draisaitl pak zamířil do kabiny a do zápasu se už nevrátil.

Pro Edmonton jde o citelnou ztrátu. Draisaitl měl i letos výbornou sezonu, v 65 zápasech nasbíral 97 bodů za 35 gólů a 62 asistencí a patřil mezi nejproduktivnější hráče celé NHL. Jeho série čtyř po sobě jdoucích sezon se 100 body tak tentokrát skončí těsně pod touto hranicí.

Oilers jsou momentálně na třetím místě Pacifické divize se 75 body z 68 utkání a stále drží solidní pozici pro postup do play-off. 

