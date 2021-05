Drama na Manhattanu. Nejdřív vyhazovy, pak šest bitek

Říká se, že město New York nikdy nespí. Jestli by to v hokejovém prostředí měla být pravda, není vhodnější důkaz než dnešní noc. Ta by byla díky událostem s Tomem Wilsonem vyhrocená i tak, nicméně organizace Rangers tomu ještě přidala. Těsně před zápasem totiž Blueshirts vyhodili dvojici nejvyšších činovníků. Kancelář si musel vyklidit generální manažer i prezident. Šest bitek v zápasu s Capitals bylo třešničkou na dortu.

Pro fanoušky Rangers se včerejšek nesl v duchu nutné pomsty. Tom Wilson totiž v předchozím zápase předvedl, proč ho většina hokejové obce nemá ráda. Vášně ještě vzbudilo (ne)rozhodnutí disciplinární komise, o kterém jsme psali už včera.

Nikoho však ani ve snu nenapadlo, že by se mohlo stát, co se stalo. Před půlnocí našeho času se totiž začala objevovat zpráva, že Rangers vyhodili generálního manažera Jeffa Gortona a prezidenta Johna Davidsona.

Opravdu nečekaný krok, jelikož Rangers za sebou neměli špatnou sezonu. Sice nepostoupili do play off, což bylo vzhledem ke kvalitě Východní divize pochopitelné, nicméně s jejich bodovým ziskem by se v každé jiné divizi do vyřazovací části dostali. Jiný názor měl ale majitel Jim Dolan.

Ten považoval sezonu za neúspěšnou a měl dojem, že si tým mohl vést mnohem líp a že by přestavba měla probíhat rychleji. O vyhazovu dvojice funkcionářů údajně uvažoval déle, poslední kapkou byl názorový rozkol mezi ním a tandemem Gorton – Davidson. Dle Dolanova názoru je v týmu přehršel talentovaných hráčů a málo těch, kteří se nebojí hrát do těla či jít do bitky. Ostatně, ono ostré prohlášení proti Parrosovi, šéfovi disciplinárky, bylo z hlavy Dolana.

A co dál? Obě volná místa nyní zaplní dosavadní asistent generálního manažera Chris Drury. Je pravděpodobné, že na pozici generálního manažera zůstane právě on, otázka prezidenta je ve hvězdách. Dolan by si údajně velice přál Marka Messiera.

„V průběhu let jsem už několikrát řekl, že jsem tady a že jsem ochotný jakkoliv pomoct,“ přispěchal včera s odpovědí legendární útočník.

Následný zápas s Capitals pak šel podle předpokladů. Rangers sice z farmy nepovolali žádného bitkaře, jak si mnozí fanoušci přáli, nicméně předvedli se jiní.

Všechno to začalo už po úvodním vhazování, kdy se do sebe pustili všichni útočníci. Netrvalo to dlouho a do bitky se dostal i Wilson. Toho vyzval Brendan Smith. „V jejich týmu nemám problém s nikým jiným. Měl jsem ale dojem, že situace s Wilsonem měla být vyřešena jinak, a hlavně už před zápasem,“ rýpnul si Smith do disciplinární komise. Bezgólovou první třetinu pak doplnily další dvě bitky.

Vítězství nakonec uzmuli Capitals, kteří zvítězili 4:2.

Bez nadsázky řečeno, fanoušky Rangers to asi vůbec netrápilo. Ti se teď předhání ve spekulacích, kam bude směřovat organizace dále.

