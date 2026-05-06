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Drama v Hockeytownu pokračuje. Yzerman Larkinovi negarantuje výměnu

29. června 13:50

David Zlomek

Drama v Hockeytownu má další pokračování. Generální manažer Detroitu Red Wings Steve Yzerman byl po draftu dotázán médii na žádost o výměnu, kterou nedávno vznesl kapitán týmu Dylan Larkin. Yzerman potvrdil, že Larkin o trejd skutečně požádal, ale zároveň zdůraznil, že vůbec není jisté, zda k nějakému přesunu do začátku nové sezony dojde.

„Mojí prací jakožto manažera Detroitu Red Wings je vždy dělat to, co je v nejlepším zájmu Detroitu Red Wings,“ prohlásil jasně Yzerman a dodal: „Podle toho budu také jednat. Nemohu tedy poskytnout žádné záruky, ani jsem neposkytl žádné záruky, že tomuto požadavku může být nebo bude vyhověno. Kolem toho všeho panuje velká nejistota.“

Informace o tom, že Larkin požádal o výměnu poté, co Red Wings už podesáté v řadě nepostoupili do play-off, vyšla najevo začátkem tohoto měsíce. Larkin údajně předložil seznam tří týmů, kam by chtěl zamířit, přičemž jeho zájem směřoval k Floridě Panthers, Minnesotě Wild a Vegas Golden Knights.

Tento seznam se ale možná bude muset změnit, jelikož Panthers mezitím získali z Ottawy Senators bratra Matthewa Tkachuka, Bradyho. Další komplikací je i délka Larkinovy současné smlouvy. Kapitán Detroitu vstoupí teprve do čtvrté sezony svého osmiletého prodloužení, které po měsících vyjednávání s Yzermanem podepsal v březnu 2023. Kontrakt přináší zátěž pod platovým stropem ve výši 8,7 milionu dolarů a až do konce ročníku 2027/28 obsahuje plnou klauzuli o nevyměnitelnosti.

Larkinův odchod by byl koncem obrovského pouta. Americký útočník je s Michiganem spjatý po celý svůj život. V oblasti Detroitu odehrál celý svůj mládežnický hokej, prošel americkým národním rozvojovým programem (USNTDP), rok působil na University of Michigan a členem Red Wings je nepřetržitě od roku 2015. V historických klubových tabulkách mu patří desáté místo v počtu gólů (276) i získaných bodů (643).

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