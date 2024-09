Drama v Torontu? Jen na oko, Nylander je v pohodě

Nic se neděje, všechno dobrý. Takových situací se přes sezonu děje hodně, ale když je tréninkovým kemp – a ještě k tomu v Torontu – je to pro média vděčné téma. Útočník Maple Leafs William Nylander však prohlásil, že mezi ním a spoluhráčem Nicholasem Robertsonem je po bizarním incidentu během čtvrtečního přípravného utkání proti Montrealu vše v pořádku.

Když Leafs během první třetiny stíhali Canadiens při přechodu do útoku, Robertson do Nylandera strčil čepelí své hokejky. Nylander spadl na led a hlavou narazil do nohy útočníka Canadiens Christiana Dvoraka.

Nylander zůstal ležet na ledě a před odchodem do šatny se chytil za hlavu. Z preventivních důvodů už do konce utkání nenastoupil.

Osmadvacetiletý Švéd v pátek promluvil s novináři a označil to za pouhou nehodu.

„Po zápase mi zavolal a já mu řekl, že je všechno v pořádku,“ řekl Nylander. „Dal gól, takže je to v pořádku.“

Robertson skutečně vstřelil vítězný gól ve druhé třetině, kdy Leafs porazili Canadiens 2:1.

„Samozřejmě, je to trochu slon v místnosti, situace Willyho. Je to nešťastné, snažil jsem se ho tam trochu popostrčit,“ řekl Robertson po zápase. „A takhle to dopadlo… Je na tom dobře a uvidíme, jak na tom bude v příštích dnech."

Nylander, který se plně zúčastnil pátečního tréninku, řekl, že na Robertsonovo zatlačení holí nebyl připraven, ale neviděl v tom výrazný problém.

„Udělal to správně. Také led je na začátku roku trochu měkký, takže si myslím, že i to přispělo k tomu, že jsem se trochu zaryl do ledu, což vedlo k zakopnutí, ale co už,“ pokrčil rameny Nylander.

