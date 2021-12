Dřina se vyplatila! Reichel debutoval v NHL, co mu pověděl před premiérou táta?

Otevřete oči, přicházím! Kristian Reichel se širokým úsměvem a sedmaosmdesátkou na zádech skočil na led, udělal pár temp a napálil puk do sítě. Na kluzišti Bell MTS Place byl v tu chvíli sám. Právě před týmovým rozbruslením prožíval tradiční rituál, který v NHL podstupují debutanti. Za Winnipeg nakonec litvínovský odchovanec odehrál proti St. Louis čtyři a půl minuty, oněch 267 sekund pro něj každopádně mělo ohromný význam. "O NHL jsem snil odmala, teď se můj sen splnil," povídal na tiskové konferenci po výhře 4:2.

Česko má třetího otce a syna, co nastoupili v NHL!

Na Jiřího Bublu s Jiřím Šlégrem a Františka a Davida Musilovy navázal ještě věhlasnější hokejový rod. Klan, co přesahuje hranice, vždyť Kristianův bratranec Lucas s německým pasem válí na farmě Chicaga.

Lucasův táta Martin hrával za Německo na mistrovstvích světa, Světovém poháru i olympiádách.

Tak nějak se čekalo, že právě Lucas bude tím, kdo vrátí příjmení Reichel na mapu NHL. Loni byl Blackhawks draftován v první rundě, věští se mu hvězdná kariéra. Nakonec jej ale předběhl pracant, co nikdy draftem neprošel.

Kristian, syn legendárního kapitána národního týmu Roberta Reichela.

"To, že mě nikdy nedraftovali, mě nakoplo. Bral jsem to jako extra motivaci. Všem jsem chtěl ukázat, že si zasloužím šanci, že patřím do NHL. Teď jsem se dočkal, všechna ta dřina se vyplatila," povídal "Albi junior" na tiskovce, kde seděl vedle Marka Scheifeleho.

Paul Stastny, další hvězda Tryskáčů, před Reichelem smekl. Líbila se mu živelnost a nadšení, jimiž okysličil kabinu plnou štědře placených profíků. "Je to oživení, které jsem tak trochu potřebovali," prohodil člen jiné slavné hokejové famílie.

Mimochodem, Stastny byl hlavní postavou večera. Posbíral tři body, zapsal jubilejní pětistou asistenci.

To Kristian se téměř k ničemu nedostal, ani jednou nevypálil. Ostatně za čtyři a půl minuty těžko mohl stihnout předvést "patentované" kličky, které okoukal od táty, či nějaký ohňostroj útočných nápadů.

Pro něj je ohromnou výhrou už to, že si v NHL zahrál. Dávno to mohl zabalit a jít hrát do Litvínova, případně do některé z předních evropských lig. Jenže on zarputile šel za svým snem. Bojoval na farmě, dřel na sobě, zdokonaloval svou hru.

A během čtvrté sezony mezi zámořskými profesionály se dočkal! Najednou to přišlo, ozvali se z Winnipegu s povolávacím rozkazem. Co mu poradil před debutem Robert? "Táta se o mé premiéře dozvěděl od mámy. Neradil mi, ale popřál mi hodně štěstí."

Naganský šampion to pochopitelně z Česka do Bell MTS Place nestíhal, synova první střídání v NHL tak sledoval v televizi. "Díval se na přímý přenos, stejně jako další příbuzní, kamarádi a moje přítelkyně. " prohodil Kristian.

Ve třiadvaceti si dočkal odměny za všechnu tu píli a lopotu. "Jsem opravdu nadšený," tetelil se blahem. V kanadsko-americké lize debutoval jako 24. litvínovský hráč v dějinách. První od Jakuba Petružálka, co si první start připsal před třinácti lety.

