Drouin za Sergačjova, pamatujete? Dnes mohli stát proti sobě

Je vždycky pikantní, když hrajete finále proti svému bývalému celku. Přesně takový příběh píše letos obránce Michail Sergačjov.

Do NHL vstoupil v sezóně 2016-17 coby hráč Montrealu, který ho draftoval jako devítku v roce 2016. Obdařen fyzickými parametry, rychlostí, šikovností. Umí bruslit, nahrát i vystřelit. Jestli musel na něčem zapracovat, byly to defenzivní návyky.

Před pár dny oslavil 23. narozeniny, zrovna v den sedmého duelu s Islanders. Svému týmu významně pomohl k postupu do absolutního finále. „Jeden z jeho nejlepších zápasů, co jsem tady,“ chválí spoluhráč Ryan McDonagh.

Nechyběl na ledě v úplném závěru, kdy se Ostrované snažili srovnat těsný výsledek 0:1 při hře bez brankáře. Zablokoval v té chvíli jednu střelu, plus dvě přihrávky. Také trenér Jon Cooper měl pro něj slova nejvyššího uznání.

Velký trejd

Vyvíjet se v týmu tak zkušených hráčů, jako má k dispozici Tampa, je radost. Blesky získaly talentovaného Rusa z Montrealu, když mu bylo osmnáct let. Generální manažer Steve Yzerman jej tehdy vyměnil za Jonathana Drouina, který byl trojkou draftu 2013.

Po výměně se mluvilo o tom, že budoucnost ukáže… Jásali hlavně v Montrealu, kde viděli v Drouinovi nového Guy Lafleura. „Nemohli jsme si nechat ujít šanci získat Jonathana. Získali jsme opravdu parádní kus,“ prsil se tehdy Marc Bergevin. Mírné obavy panovaly spíš na straně Tampy, kde si byli vědomi zisku kvalitního, avšak ještě neprověřeného zadáka.

S odstupem let lze těžko tvrdit, že by Drouin v Montrealu nadchnul. Do Lafleura má rozhodně daleko, od letošního dubna je na listině dlouhodobě zraněných hráčů. Zato Sergačjov může být spokojený. V obraně jednoho z nejsilnějších celků v lize se adaptoval výborně. „Bylo skvělé, že mě sem vyměnili a to je všechno, co k tomu můžu říct,“ říká stručně.

Nikdo není dokonalý, ale snažím se

Hodně věcí se od té doby naučil. „Potřeboval zjistit, jak využít své velké tělo, což nějakou dobu trvalo,“ říká Jon Cooper. „Naší povinností bylo vštípit mu hru v obranném pásmu, ale on to zvládnul. Je to kluk se zářivou budoucností.“

Od svého příchodu do Tampy si drží průměr zhruba půl bodu na zápas. Umí rozehrát i vystřelit, chodí na druhou přesilovku. „Nikdo není dokonalý. Občas udělám chybu, ale snažím se být pořád v dobrém postavení. Bojuju o puky, které pak dávám útočníkům,“ hodnotí sám sebe ruský obránce.

Nejvíc se asi naučil od Victora Hedmana a Ryana McDonagha, dvou beků špičkové úrovně. Už jen možnost je sledovat jej posunula o úroveň výš. „Jsou to lekce, sledovat jak vedou tým. Chci být vůdcem, snažím se chovat na ledě stejně jako oni. Jsou to světoví hráči.“

Vedle mnoha maličkostí zlepšil také fyzickou hru. Je jedním ze dvou hráčů, kteří nasbírali 50 hitů a 40 zblokovaných střel. „Chce být ofenzivní, umí využít svoje přednosti. Líbí se mi na něm jeho vůle se zlepšovat,“ dodává spoluhráč McDonagh.

