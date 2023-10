Drsné šetření Toronta. Těsně před startem NHL pouští Laffertyho, co na to Domi?

Dříč. Rychlý, důrazný, kurážný. Sam Lafferty patřil mezi oblíbence publika, kdekoliv působil. Skvěle zapadal také do každé kabiny, je to učebnicový týmový hráč, pro ostatní se na ledě rozdá. Takového borce ve třetí, čtvrté lajně jednoduše chcete. Přesto si holohlavý Američan za Toronto v nové sezoně nezahraje. Okolnosti, rozuměj platový strop, donutily Javorové listy ke kroku, který se s potleskem nepotkává. Lafferty byl vytrejdován do Vancouveru.

"Chtěli jsme našemu kádru dodat tvrdost, získat hráče, proti kterému se hraje soupeřům těžce."

Tak zdůvodnil Patrik Allvin, švédský GM Kosatek, příchod Laffertyho. Logické. Navíc ho stál pouhé páté kolo v příštím draftu. K tomu si připočítejte nízkou stropovou zátěž (1,15 milionu dolarů) a snadno pochopíte, proč je Allvin za svůj manévr chválen ze všech stran.

Do jeho torontský protějšk Brad Treliving aplaus neslyší.

"Ale muselo k tomu dojít, bylo to neodvratné," zastává se zkušeného funkcionáře, známý novinář James Mirtle. Ten se zaměřuje na Maple Leafs, a tak dokonale rozumí příčinám, které ke trejdu vedly.

Zaprvé musel Treliving ušetřit peníze, aby bylo vůbec reálné odstartovat základní část s alespoň 21 plejery (už dávno je jasné, že limit 23 hokejistů Javorové listy nevyužijí, na to mají jejich esa příliš nákladné kontrakty).

Zadruhé existovala levnější a přijatelná náhrada. Mirtle uvádí, že tím jednadvacátým se stane Noah Gregor, který patrně podepíše za ligové minimum a má podobné kvality jako Lafferty.

Ano, v Torontu obrací každý cent dvakrát. ne že by je trápila finanční tíseň, Treliving a spol. jsou ovšem pod drtivým tlakem platového stropu. A ještě nějaký čas budou, naděje se upínají k sezoně 2024/25 a možnému růstu o 4,5 milionu dolarů.

Lafferty se loučí po 19 odehraných duelech v základní části, ve kterých šesti body ukázal i potřebný fortel. V play-off byl tříbodový. Jeho transfer uvolní číslo 28, se kterým hrával Tie Domi. Ano, táta Maxe, letní akvizice Javorových listů.

Projeví Domi, s nímž si mimochodem Lafferty zahrál za chicagské Blackhawks, o otcovo číslo zájem? Také o tom teď živě debatují torontští fanoušci na sociálních sítích.

