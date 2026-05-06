Drsný trest za spěch? Prý jen naoko, Vegas doplatilo na Tortorellův hněv, mělo jít o protest

19. května 16:00Tomáš Zatloukal
Garantuji vám, že to, k čemu v Anaheimu došlo, je následek té suspendace. Silná, přesvědčivá slova volí zámořský novinář Elliote Friedman, když nabízí důvod, proč John Tortorella po postupovém triumfu nepodal ruku hráčům Ducks a následně se také vyhnul novinářům. Oficiální příčina zní jinak - Golden Knights měli kvůli přísným regulím na letišti, které nepovolovalo odlety po 22. hodině, ukrutně spěchat. Natolik, že jim to stálo za 100 000 dolarů (trest pro jejich kouče) a ztrátu hodnotného výběru v letošním draftu? Vždyť Vegas přišlo o druhý nejcennější "pick" ze svého portfolia pro červnovou volenku talentů!
Když se měl Tortorella k situaci, vydávanou za nešťastnou a způsobenou logistickými důvody, vrátit, řekl: "Klub vydal stanovisko. Nechme to tak."
Jestli to působí přesvědčivě, to už je na posouzení každého z vás.
Pravdou ovšem je, že vynechat podávání rukou s vyřazenými plejery je jednoduše flagrantní porušení hokejové etiky, nevídaná záležitost. K tomu potřebujete přece zásadnější důvod než našponovaný harmonogram.
A co je zásadnější, má se za veřejné tajemství, že "Torts", který nikdy zcela nepopře vlastní já a zůstane svérázným bouřlivákem, byl kvůli jednozápasové stopce vytočený. Jako klíště z kožichu. Nejen on, podle Bena Huttona, zadáka Zlatých rytířů, naštvání prošpikovalo celou kabinu.
"Jako tým jsme si řekli, že vyhrajeme pro číslo 3," povídal Hutton. Friedman k tomu podotkl: "Všechny to disciplinární potrestání naštvalo. A ty události po šestém zápase byly reakcí."
Kdo je oním mužem s trojkou na zádech a o jakou suspendaci tu běží?
Jde o Braydena McNabba.
V páté partii vletěl u mantinelu do Ryana Poehlingu relativně dlouho po odehrání puku. A sedmadvacetiletého Kačera zranil. Rozhodčí byli nekompromisní - McNabb musel z placu, putoval do sprch. Anaheim pak měl k dispozici dlouhou přesilovku, prosadil se v ní Beckett Sennecke.
Pro Tortorellu bylo McNabbovo vyloučení rozbuškou, nejspíš měl za to, že takových soubojů jsou, obzvlášť v tuhle roční dobu, tisíce, nesouhlasil s ním, po zbytek zápasu musel se složením defenzivních řad improvizovat...
Rozbušku pak odpálilo ještě dodatečné potrestání.
Nedobrovolná pauza pro borce, co za 14 sezon v NHL nic takového nezažil... McNabb má pověst tvrdého, ale férového zadáka.
Friedman uvádí, že by se vsadil, že Tortorella jednoduše nechtěl čelit po postupovém duelu dotazům na McNabba. Možná by explodoval před kamerami. Že to byl jeho tichý prostest... A tak je to nakonec třeba jen originální "damage control", krizová (ne)komunikace.
Podle Stevea Carpa z Yahoo Sports ovšem nešťastná:
"Nevím, kde je pravda. Jestli to bylo kvůli letadlu nebo McNabbovi, ale o jednom jsem přesvědčený - kdyby Tortorella natřel ligu kvůli tomu hitu, odešel by s menším flastrem, než který vyfasoval za to, že se na tiskovce ani na pár minut neukázal."