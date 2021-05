Drtivá síla Vegas? Ještě máme jednu zbraň, varuje majitel

Když Golden Knights vstupovali do NHL, jejich majitel Bill Foley vyhlašoval, že se tým do tří let dostane do play off a do tří dalších celou ligu vyhraje. Dost možná si ani on sám nemyslel, jak blízko pravdy bude. Rytíři letos patří k užšímu výběru týmů, které si brousí zuby na stříbrný pohár.

„Když jsem to vyhlašoval, myslel jsem si, že příliš tlačím na pilu,“ řekl Foley novináři Pierrovi LeBrunovi. „Pochopitelně si každý myslel, že jsem idiot.“

Jestli si to někdo myslel, tak se teď musí cítit hloupě sám. Jak totiž víme, Golden Knights hned ve své první sezoně padli až těsně před vrcholem. Za dobu své existence navíc nechyběli v play off ani jednou. Úctyhodný počin.

„Něco vám řeknu. Když jsme ten tým skládali, měl jsem z toho zvláštně dobrý pocit,“ popisoval. „Vytvořili jsme tým. Není to jen slovo. Ti kluci mají charakter. Věděl jsem, že tvoříme tým, ve kterém si budou všichni pomáhat. Během let jsme samozřejmě přivedli nové hráče, ti ale zapadli skvěle.“

Vegas momentálně kralují Západní divizi. Hned za nimi číhá Colorado, které se jeví snad stejně dobře jako Vegas. Je dost možné, že právě z této dvojice vzejde pozdější vítěz. Uvědomuje si to i Foley.

„Musím před nimi smeknout,“ uznává. „Hrají rychle. Líbí se mi Makar, to je rychlík. Někteří naši hráči jsou taky rychlí, ale Colorado je fakt dobré a hodně šikovné.“

Vegas má však v kapse jeden trumf. Foley se totiž nechal slyšet, že někdy v květnu by na domácí utkání mohlo přijít 50 % kapacity stadionu, s prvním červnem by pak stadion mohl být dokonce plný!

„To je náš cíl,“ přikyvuje a odkazuje na tajnou zbraň: „To by mohla být naše obrovská výhoda. Naši fanoušci jsou neskuteční.“

Možná to moc fanoušků neví, Foley však patří k nejaktivnějším majitelům. Tedy co se týče funkcí uvnitř organizace. Při uzávěrkách přestupů je běžně s vedením týmu a probírá, co dál.

„Letos jsme žádnou větší výměnu neudělali. Museli bychom poslat pryč třeba dva hráče,“ vysvětluje letošní počínání. „Dívali jsme se po Folignovi i Hallovi, ale naštěstí pro nás byla jejich cena příliš velká. Nebyli jsme ochotni prodat naše první kolo.“

Foley i celý management Golden Knights si zaslouží pochvalu. Vybudovat od nuly tým, který se dostane do finále Stanley Cupu, a pak ho doplnit vhodně natolik, že je snad třetím rokem horkým favoritem na celkový triumf? Klobouk dolů.

Uvidíme, jestli letošní hon dotáhnou až do konce.

