Druhá polovina sezóny přinese pořádný závod o Calder Trophy! Ve vedení Moritz Seider?

NHL vstoupila do druhé poloviny sezóny a začíná být víceméně jasno, kdo jak úspěšný ročník zažije. A netýká se to pouze týmů, ale i hráčů samotných. Kdo aktuálně patří mezi nejlepší nováčky soutěže a může pomýšlet na zisk Calder Trophy. Velcí favorité jsou tři, pojďme si je představit.

Calder Trophy je v zámoří hodně prestižní cena. Hráč je oceněn za svůj mimořádný počin a klub může být spokojený s tím, že ve svých řadách má neuvěřitelně šikovného a kvalitního hráče.

Letos se na tento "závod" musí rádi koukat v Detroitu, protože existuje velká šance, že se hned dva jeho hráči dostanou do finálové trojice. Jejich velkým konkurentem však bude Trevor Zegras.

Moritz Seider (Detroit Red Wings)

Moritz Seider, šestka draftu v roce 2019, zažívá skvělou sezónu a svými výkony pravidelně ohromuje každého, kdo si zápas Red Wings pustí. Seider vyniká na obou koncích kluziště, je jednoznačně nejlepším obránce svého týmu a na jeho věk hraje s neuvěřitelným přehledem. Nebojí se i rozdat pořádnou ránu. Po internetu se začíná šířit, že Red Wings našli nového Nicklase Lidströma.

Trevor Zegras (Anaheim Ducks)

Trevor Zegras byl podobně jako Seider draftován v roce 2019 a to z devátého místa. Jejich cesta do nejlepší hokejové soutěže ale byla jiná. Zatímco německý bek šel hrát a rozvíjet se do Švédska, tak Zegras zůstal v Americe a vyvíjel se na farmě v San Diegu a následně i v NHL, kde odehrál čtyřiadvacet zápasů. Tyhle nasbírané zkušenosti uplatňuje letos a je jedním z největších favoritů. Zegras totiž dokáže sbírat kanadské body a navíc ohromit svými dovednostmi, jako se mu to už několikrát povedlo. Jako jediný se ukázal i na All-Star Game v Las Vegas.

Lucas Raymond (Detroit Red Wings)

Do trojice favoritů patří i útočník Lucas Raymond a dalo by se říci, že jeho výkony jsou největším překvapením, jelikož se to před sezónou tolik neočekávalo. Švédský útočník je čtyřkou draftu 2020 a aktuálně i lídrem kanadského bodování mezi nováčky. Raymond dokonale využil v letošní sezóně prostoru v kádru Red Wings, který se mu po zranění Jakuba Vrány naskytl a výborně si sedl s Dylanem Larkinem, s nímž tvoří nebezpečné duo. Dokáže v této formě pokračovat?

Trojice největších favoritů je jasná, ale i spousta dalších nováčků zažívá výborný ročník. Mezi ty můžeme zařadit Antona Lundella, Michaela Buntinga, Tannera Jeannota, Dawsona Mercera či brankáře Alexe Nedeljkovice.

Všichni výše zmínění hráči budou nyní hodně sledovaní a uvidíme se, kdo si nakonec Calder Trophy ze slavnostního galavečera odnese. Naším favoritem je v současné chvíli obránce Moritz Seider.

