Druhá šance od Blues. Osudová organizace? Jima jsme museli vzít, říká šéf

Jim Montgomery se stal novým trenérem St. Louis Blues pouhých pět dní poté, co byl propuštěn z Boston Bruins. Tento překvapivý tah přišel poté, co Blues odvolali Drewa Bannistera, který byl ve funkci méně než rok. Dalo by se říct, že kdyby hráli Bruins lépe a Montgomery měl stále práci, nemusí teď Bannister smutnit. Nic špatně totiž neudělal.

Generální manažer Doug Armstrong přiznal, že změnu na trenérském postu původně neplánoval, ale Montgomeryho nečekaná dostupnost vše změnila. „Tato změna je výsledkem příležitosti získat trenéra Montgomeryho kalibru,“ uvedl Armstrong. „Je to jeden z nejlepších trenérů v NHL, někdo, kdo může vést tým nyní i v budoucnu, až dosáhneme nejvyšší úrovně konkurenceschopnosti.“

Bannister, který byl povýšen z farmy loni v prosinci, měl složitou situaci. Blues sice dokázali pod jeho vedením vyhrát 30 z posledních 54 zápasů minulé sezony, ale na play-off to nestačilo. Tento rok tým prohrál 13 z prvních 22 zápasů, trápil se v ofenzivě a čelil rozsáhlé marodce.

„Nebyla to pro něj lehká situace,“ dodal Armstrong. „Učil se za pochodu a dělal chyby, stejně jako my všichni. Byl jsem připraven projít si s ním těžkostmi, dokud se neobjevila možnost angažovat Montgomeryho.“

Montgomery, jenž podepsal s Blues pětiletou smlouvu, není v organizaci žádným nováčkem. Působil v ní jako asistent Craiga Berubeho, což mu dává výhodu díky znalosti prostředí i hráčů. Ve své trenérské kariéře dosud dovedl každý tým, který trénoval celou sezonu, do play-off. S Bostonem pak dokonce v sezoně 2021/22 vytvořil rekord NHL v počtu výher a bodů, což mu vyneslo Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra ligy.

Jeho působení v Dallasu v letech 2018–2019 však skončilo předčasně, když byl propuštěn za neprofesionální chování. Montgomery tehdy uznal své chyby, prošel rehabilitací a začal znovu. „Prošel si věcmi, které ho definovaly jako člověka i jako trenéra,“ řekl Armstrong. Jeho návrat na lavičku NHL umožnili právě Blues, kteří mu v roce 2020 dali šanci jako asistentovi.

Montgomeryho hlavním úkolem nyní bude oživit ofenzivu Blues, která letos výrazně zaostává. Tým se nachází na 30. místě v počtu vstřelených gólů na zápas (2,36) a na 29. místě v počtu střel. Přesilovka je na úrovni 16,7 %, což stačí jen na 25. místo v lize.

Armstrong očekává, že Montgomery přinese do týmu zkušenosti, energii a schopnost pracovat s mladými hráči i veterány. „Je ve vrcholné fázi své trenérské kariéry a my z toho můžeme těžit,“ řekl. „Trenér, který může být rozdílovým faktorem, se stal dostupným, a my jsme na to zareagovali. Máme špičkového trenéra a teď je na nás všech, abychom ho podpořili a umožnili mu uspět.“

