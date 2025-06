Druhá šance pro McDavida. Tentokrát chce příběh s vítězným koncem

Connor McDavid stojí znovu na hraně hokejové nesmrtelnosti. Podobně jako kdysi Wayne Gretzky a Sidney Crosby má šanci odpovědět na bolestivou finálovou porážku triumfem v dalším roce — a dokonce proti stejnému soupeři.

Zatímco Gretzky v roce 1984 porazil Islanders, kteří ho rok předtím smetli, a Crosby v roce 2009 vrátil úder Detroitu, McDavid teď může napodobit jejich cestu. Loni padl ve finále proti Floridě, letos má šanci na odvetu.

„Chápu, proč se o těch paralelách tolik mluví,“ uznal McDavid během mediálního dne. „Ale tohle je jiný příběh. Jiné týmy, jiný kontext. Jsme nadšení, že máme další šanci. A chceme ji využít naplno.“

Loňské finále bylo pro McDavida osobní i kolektivní bolestí. Oilers se málem vrátili z 0:3 na zápasy, ale Florida ustála Game 7. Přesto si McDavid vysloužil Conn Smythe Trophy za nejvíc bodů v play off — neskutečných 42, z toho rekordních 34 asistencí. Vítězný konec ale chyběl.

„Všechna energie jde teď do toho, abychom porazili Floridu. Nic jiného nás nezajímá,“ řekl McDavid jasně. Je mu 28 let, je v nejlepší formě kariéry a s Oilers táhne celou generaci, která už nechce být jen talentovaná. Chce vítězit.

Spoluhráči to vnímají stejně. „Všechno, co kdy dělal, všechny oběti, bolest, trénink — to všechno je pro tenhle okamžik,“ řekl Leon Draisaitl. „Vede nás způsobem, jaký nikdo jiný neumí. Má na sobě tíhu celé organizace, celé Kanady. Ale bere to jako výsadu. A proto je výjimečný.“

Obdobná energie zazněla i od obránce Mattiase Ekholma. „Pro něj to znamená všechno. Je to asi jediná věc, kterou ještě nevyhrál. Dělá všechno správně, žije tím každý den. Ten pohár je jeho sen už dlouho. Snad letos.“

McDavid si je vědom, že jeho kariéra se už neměří jen body. „Když jste dítě, chcete se dostat do NHL. Pak chcete být úspěšní, a pak přijde moment, kdy jde už jen o vítězství,“ řekl. „Tady s tímhle jádrem jsme pár let a je čas to dokončit.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+