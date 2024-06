Druhý Connor, co trýzní Pantery. Exceluje v oslabení, klíčové zbrani Olejářů

Kdekdo už Floridě předával Stanley Cup a viděl Matta Tkachuka a spol. slavit. Jenže realita je jiná. A jedním ze zásadních důvodů je fakt, že Edmonton dokonale otupil nebezpečnost soupeřových přesilovek. A dokonce situace, kdy má na ledě o plejera méně, přetavil ve svou výhodu.

Jednu z 16.

Tolik početních výhod využili Panthers v dosavadním průběhu finálové série. Bída, že?

Ještě méně povzbudivou skutečností jsou pro skvadru vedenou koučem Paulem Mauricem dvě obdržené branky.

Ano, Oilers dali ve finále Stanley Cupu ve vlastním oslabení více gólů, než jich sami dostali. A oběma trefami nastolili směr, jakým se čtvrtý a pátý finálový mač ubíraly.

Florida mohla zkraje obou duelů rychle udeřit v přesilovce, místo toho inkasovala. A v obou případech u toho byl Connor Brown.

Borec, co má za sebou složité dva roky. Nejprve přišel o šanci ukázat se ve Washingtonu, když už ve čtvrtém utkání za Caps utrpěl vážné zranění kolena. Do konce sezony už nenastoupil.

Když se v této sezoně vrátil na led, očekávání byla vysoká. Mnozí připomínali, že hrával jako junior s Connorem McDavidem či jeho střelecké (20 gólů) a bodové maximum (43 bodů).

Jenže Brown se trápil. Na křídle u McDavida nevydržel ani dvě neděle, propadal se sestavou, s vyspraveným kolenem jen těžko přivykal stále vyššímu tempu NHL.

Premiérový gól dal až v březnu.

Teď, v nejdůležitějších chvílích celého ročníku, ukazuje, jaký poklad v něm Edmonton má.

Skvěle čte hru, je obětavý, solidně bruslí a má šikovné ruce. Jeho čerstvá trefa toho budiž dokonalým důkazem. Vystihl floridskou rozehrávku a po úprku přes celé kluziště přelstil Sergeje Bobrovského.

Ruský gólman má výborný pohyb do stran, ale na Brownův blafák byl krátký. Puku se dotkl bruslí, vykopnout ho ovšem nedokázal.

„Ten gól nám ohromně pomohl,” chválil “Brownieho” McDavid.

O partii dřív bral třicetiletý Kanaďan asistenci u zásahu Mattiase Janmarka. Celá akce byla v jeho režii.

„Jsem rád, že se mi daří pomáhat mančaftu právě v tuhle chvíli, kdy je v sázce nejvíc,” je nadšený sám Brown. V play-off je už na šesti bodech a hlavně maže soupeřovy hvězdy.

Má zásadní podíl na tom, že se Oils pyšní jedním neuvěřitelným číslem. Ubránili 93,9 % oslabení, kterým ve vyřazovacích bojích čelili.

„Kluci, co brání přesilovky Cats, odvádí úžasnou práci,” řekl po poslední výhře McDavid.

Ta poklona samozřejmě letěla i Brownovým směrem, pouze pro něj pak byla určena slova od Zacha Hymana.

Nejlepšího edmontonského šutéra, který s Brownem hrál už za Toronto.

„Myslím si, že spousta lidí v něj ztratila víru. On ale hraje neuvěřitelně, obzvlášť teď ve finálové sérii. Hrál jsem s ním dlouho, takže dobře vím, co na ledě dovede. Ve finále patří k našim nejlepším hráčům.“

Co na to Brown? Sní o obratu, který před Olejáři svedli už jen Maple Leafs a to ještě za druhé světové války.

„Bereme si tuhle sérii do svých rukou, píšeme velký příběh,“ říká.

Osobně už napsal pár stěžejních pasáží.

Share on Google+