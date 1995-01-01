Drury zařadil dvojku. Rangers prošli velkou obměnou, v hlavní roli Trocheck

2. července 13:00David Zlomek
Generální manažer New York Rangers Chris Drury předvedl hned v první den otevření trhu extrémně agresivní nástup a v jediném odpoledni kompletně překopal složení svého týmu. Cílem této bleskové přestavby je okamžitá náprava chyb z minulé sezony a snaha obklopit mladé jádro týmu, posílené o draftovanou pětku Albertse Šmitse, novou krví a defenzivní jistotou.
Největší bombou dne se stala výměna s Utahem Mammoth, odkud Rangers získali obránce Seana Durziho a talentovaného útočníka Colea Beaudoyna výměnou za veterána Vincenta Trochecka. Pro Druryho, který Trochecka odmítl vyměnit už na uzávěrce přestupů, jde o snahu získat do systému hráče s velkým potenciálem. Beaudoin, známý svou mimořádnou fyzickou kondicí, se okamžitě stává nejlepším mladým středním útočníkem v organizaci.
Drury také výrazně vyztužil zadní řady příchodem Marcuse Petterssona z Vancouveru. Ten dokonal kolotoč, při kterém Rangers poslali Willa Borgena za draftové výběry do Bostonu. Pettersson, který zažil své nejlepší roky právě pod současným koučem Rangers Mikem Sullivanem v Pittsburghu, má za úkol okamžitě stabilizovat obranu.
Středeční ofenziva Rangers však tímto zdaleka neskončila a klub přivedl sílu také do útoku v podobě křídelníka Olivera Bjorkstranda. Ten podepsal roční smlouvu na 4,5 milionu dolarů. Ofenzivu dále doplnil centr Joe Veleno, který se upsal na jeden rok za 1,2 milionu. Spolu s nedávným dlouhodobým podpisem Pavla Dorofejeva tak tým získal potřebnou rychlost a dynamiku.
Celý tento divoký den pak Rangers uzavřeli vyřešením postu brankářské dvojky, kam za Kalleho Väisänena a volbu ve 4. kole draftu přivedli Joonase Korpisala z Bostonu. Ten bude krýt záda Igoru Šesťorkinovi.
I přes tyto velké změny a snahu napravit vlastní nepořádek je však zřejmé, že pro status legitimního aspiranta na Stanley Cup bude muset tým najít další rozdílové hráče a v příštích letech se zaměřit na trpělivý rozvoj talentů, jako je Šmits, aby se vyhnul nebezpečnému trendu rozprodávání draftových voleb. V příštích čtyřech letech totiž tým z Manhattanu bude v prvním kole vybírat jen dvakrát.