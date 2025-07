Dubas v roli překupníka? Může poslat Karlssona bývalému klubu

Erik Karlsson se znovu dostává do středu přestupových spekulací. Zkušený švédský obránce má v Pittsburghu stále platnou smlouvu s obřím platem, ale Penguins by údajně byli ochotni jednat o jeho výměně. A mezi zájemci se objevilo překvapivé jméno – Toronto Maple Leafs.

Podle informací RG.org mají Leafs o Karlssona skutečný zájem, přestože právě jejich bývalý generální manažer Kyle Dubas, dnes GM Pittsburghu, by o transferu musel rozhodnout. Podle zdrojů to však není překážkou. Zaznívá, že v této situaci nejde o žádnou osobní historii, ale čistě o obchod a potřeby obou klubů. Toronto hledá ofenzivního obránce, který by pomohl zaplnit mezeru po odchodu Marnera a podpořil přesilovou hru.

Karlsson, který v sezoně 2022/23 zazářil se 101 body v dresu San Jose a získal potřetí v kariéře Norris Trophy, odehrál v uplynulém ročníku za Penguins všech 82 zápasů, ve kterých zaznamenal 53 bodů.

Jeho ofenzivní přínos zůstává, ale Pittsburgh se nachází v přestavbě a uvolnění prostoru pod platovým stropem je pro něj prioritou. Přestože Karlsson stále patří mezi nejproduktivnější obránce ligy, jeho 11,5milionový původní plat je pro většinu týmů neúnosný. Sharks už při jeho výměně do Pittsburghu část platu podrželi, a pokud mají Penguins o dalším transferu uvažovat, budou muset něco podobného udělat znovu.

Toronto má podle Puckpedie aktuálně zhruba 4,9 milionu volného místa. Karlsson by tedy mohl dávat smysl pouze v případě, že Pittsburgh přistoupí na další retenci.

Zájem o švédského beka však údajně mají i další týmy, včetně Detroitu, Anaheimu, Dallasu nebo Utahu. Všichni hledají zkušeného obránce s ofenzivními instinkty, a přestože Karlssonova defenzivní hra bývá často kritizována, jeho schopnost tvořit hru zůstává výjimečná.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+