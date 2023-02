Dubas vysvětluje rozprodanou budoucnost Toronta

Ekonomie definuje investici jako odloženou spotřebu, kdy se něčeho vzdáte, aby se vám ušetřená koruna vrátila dvakrát. Existuje dokonce slavný test malých dětí s marshmallowny. Ve školce na Stanfordově univerzitě pokoušeli děti cukrlátkem. Zadání znělo: Kdo vydrží několik minut nejíst, dostane další. Děti, které bonbón snědly hned, nedosahovaly v životě takových úspěchů.

Jistě, že pořád odkládat veškeré požitky rovněž není moudré. Život netrvá věčně. V Torontu si s nástupem Kylea Dubase řekli, že fanoušci už čekali dlouho. Že si už zaslouží úspěch. Dubas proto utrácí a nakupuje, až mu platový strop nestačí. Manipulace s ním posouvá na stále novou úroveň. Sérii výměn z minulých let korunoval nedávný příchod Ryana O’Reillyho.

Dubas do něj namočil hned tři kluby. Maximum, které si může nechat bývalý klub ze stropové zátěže trejdovaného hráče, je polovina. Tu si nechalo St. Louis. Polovinu z poloviny pak Minnesota, aby na Toronto zbyla jen čtvrtka. Za to všechno musel GM Toronta královsky zaplatit draftovými „picky“.

„Když jste vysoko v tabulce, vaším cílem musí být vítězství. Cílem vyhrávání musí být Stanley Cup. Pořád se snažíme tým vylepšit. Když je možnost, zkoumáme jí,“ říká Dubas.

Toronto nezískalo jen O’Reillyho, vítěze Stanley Cupu a držitele Conn Smythe Trophy z roku 2019. Kabina je prý nadšená i z příchodu Noela Acciariho. Trenér Sheldon Keefe mluvil o tom, že si jeho hráči pamatují, jak těžce se jim proti Acciarimu hrálo.

„Cítil jsem to jako důležitý trejd. S ohledem na to, kde se jako tým nacházíme, kam míříme a jaké byly možnosti na trhu, jsme získali dva důležité hráče. O’Reillyho rodokmen je ukázkový. O Acciarim jsme se interně bavili dlouho. Může hrát centra, křídlo, je to bojovník,“ říká Dubas.

Toronto má, co chtělo. Ale nebylo to zadarmo. Budoucnost je ohrožena. Draftová perspektiva Maple Leafs na příští roky je děravá jako cedník. V roce 2023 už postrádají první, druhou, třetí i čtvrtou volbu, chybí také sedmá. Jednu volbu ve třetím kole mají podmíněnou. Pokud Dubas nějak udá ještě páté a šesté kolo, pak na červnový draft do Nashvillu vůbec nemusí.

Z draftu 2024 mu chybí druhé a třetí kolo, z draftu 2025 čtvrté.

Srovnatelně štědrá byla při odchodech v nedávné minulosti snad jen Florida, která se v příštích dvou letech vzdala sedmi „picků“. I ta bude ale v příštích dvou draftech volit aspoň devětkrát, Toronto sedmkrát. Takový je nynější stav. Ke změnám samozřejmě může dojít.

„S ohledem na všechny oželené drafty, nebudou mít skauti Toronta moc práce“, píše list Toronto Sun. A nevykrucuje se ani generální manažer. „Nebudu lhát, že vzdát se tolika draftových voleb není znepokojující,“ krčí rameny Dubas.

Kanadští novináři už otevřeně píšou o tom, že pokud Javorové listy opět neuspějí v play off, Dubas nejspíš ve funkci skončí. Ostatně, běží mu poslední rok smlouvy. Sedmatřicetiletý manažer prý takové úvahy chápe, nicméně dokud moct, slibuje i nadále „dělat pro klub to nejlepší“.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+