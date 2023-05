Dubasův nástupce? Vše nasvědčuje, že Toronto má už jasno!

Torontští Maple Leafs čekají na Stanley Cup už 56 let. Za tu dobu zkusili mnohé, ale nic je k hokejovému grálu nedovedlo. Naposledy se o to pokoušel Kyle Dubas, s mladickým elánem a s přílišným hazardováním. Jeho nástupcem by se měl stát zkušenější borec: Brad Treliving, ještě donedávna generální manažer calgarských Flames.

Plameny v této sezoně vyhořely.

Calgary se nedostalo do play-off, byť mělo velké ambice a na papíře srovnatelný kádr s tím, co i díky kejklím Matta Tkachuka a Johnnyho Gaudreau loni ovládl Pacifickou divizi.

Jenže ztráta obou amerických superhvězd se ukázala jako fatální, a to navzdory zajímavým posilám v čele s Jonathanem Huberdeauem, Nazemem Kadrim a MacKenziem Weegarem. I kvůli tomu, že si Huberdeau nesedl se svérázným koučem Darrylem Sutterem.

Treliving vzal výsledkový krach na sebe. Byť odchody Tkachuka s Gaudreauem nemohl ovlivnit a z trejdu s floridskými Pantery vytřískal ohromnou protihodnotu.

Hokejová veřejnost se shoduje, že viníkem byl spíše Sutter, jehož metody mívají jen omezenou účinnost. Mohou vést ke slávě (viz Jack Adams Award za ročník 2021/22) i potupě.

To, že Treliving si udržel napříč NHL báječné renomé, se ukázalo už v květnu. Tehdy kolem něj začal kroužit Pittsburgh, ale svolení od Flames zprvu nedostal.

Později se to změnilo, stejně tak od Calgary získalo možnost vyjednávat Toronto.

Klubový prezident Brendan Shanahan už při rozchodu s Dubasem deklaroval, že bude hledat ostřílenějšího funkcionáře. Proběhly námluvy s Marcem Bergevinem, největší zájem měl každopádně od první chvíle o Trelivinga.

A teď už by měla pomalu být ruka v rukávě. „Vše nasvědčuje tomu, že novým GM bude právě on,“ napsal známý novinář Darren Dreger.

Treliving má za sebou devět sezon u Flames, pětkrát se radoval z postupu do play-off, ve vyřazovacích bojích pak Calgary za jeho éry vyhrálo dvě série. Všeobecné uznání získal za povedenou přestavbu mančaftu.

Vyčítány jsou mu některé velmi vysoké kontrakty, například ty pro Kadriho (49 milionů dolarů) s Huberdeauem (84 milionů).

(Nejen) v tomto směru byl na pranýři i Dubas. Bude Treliving jeho nástupcem? Je to velmi, velmi pravděpodobné, i kvůli tomu, že Tučňáci jsou blízko dohody s právě rovněž volným a po práci pátrajícím Dubasem.

