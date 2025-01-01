Dubois díky Capitals opět ožil: O loňské sezoně bych mohl napsat knihu

6. září 4:21Eliška Faltýnková
Po neúspěšném působení v dresu Kings našla někdejší trojka draftu Pierre-Luc Dubois nový domov ve Washingtonu. Pod vedením trenéra Spencera Carberyho se stal důležitou oporou týmu a zaznamenal kariérní maximum. Co mu v Los Angeles chybělo?
Když LA Kings získali v červnu roku 2023 výměnou Pierre-Luc Duboise, byli nadšení. Kanadský forvard s nimi podškrábl osmiletý kontrakt, během kterého si mohl přijít až na 68 milionů dolarů. Jenže sezona se mu vůbec nepovedla. Zaznamenal pouze 16 gólů a 40 bodů v 82 zápasech, což byla jeho nejhorší bodová bilance od vstupu do NHL v roce 2017. Byl označován jako největší zklamání v lize. Fanoušci i média zpochybňovali jeho schopnost zapadnout do týmu. Přece jen; už dvakrát sám požádal o přestup – z Columbusu a Winnipegu.
Nebylo tedy divu, že se opět stěhoval. Zdá se však, že Washington Capitals byli pro sedmadvacetiletého útočníka přesně ten nový start, který potřeboval. V dresu Capitals vstřelil 20 gólů. Celkově se blýskl 66 body, což je jeho kariérní maximum. „O loňské sezoně bych asi mohl napsat knihu,“ usmíval se v rozhovoru pro TSN Radio 690 a pochvaloval si, jak ho celá organizace od začátku přijala s otevřenou náručí:
„Myslím, že za to vděčím spoustě lidí. V prvé řadě spoluhráčům, kteří mě od prvního dne přivítali jako bratra. Pak trenérskému štábu, od hlavního kouče až po asistenty. Dokonce i generální manažer a předseda klubu. Zkrátka všichni.“
Svůj návrat do formy připisoval především velké důvěře, kterou mu tým projevil. „Už od prvních telefonátů bylo cítit, že chtějí, abych uspěl a dají mi šanci uspět. Když jsem pak přišel, řekli mi: buď sám sebou, nemusíš dělat víc, nemusíš dělat míň. Buď sám sebou. Dáme ti šanci. Myslím, že tuhle šanci jsem v LA úplně nedostal.“
„Příležitosti, které jsem měl v LA, nebyly stejné jako ty, které jsem dostal v Columbusu, ve Winnipegu nebo tady ve Washingtonu,“ vysvětloval Dubois. Bylo pro něj těžké splnit velká očekávání, podpořená tučnou smlouvou, když dostal roli, která mu úplně nevyhovovala: „Myslím, že jsem v některých chvílích dělal maximum s tím, co jsem měl, a všichni očekávali, že budu mít zase sezonu jako ve Winnipegu, ale je těžké mít stejné výsledky, když nedostanete stejné příležitosti.“
Kromě nedostatku příležitostí jeho angažmá v LA dost možná ztroskotalo ještě na další věci – komunikaci. Právě té si totiž v Capitals velmi cenil. Kouč Washingtonu Spencer Carbery je znám tím, že jedním z jeho základních principů je jasná, upřímná komunikace – a to nejen směrem od trenéra k hráčům, ale i naopak. Tento přístup je přesně něco, co Dubois potřebuje.
„Když nehraju dobře, chci to slyšet,“ prohlásil v jednom rozhovor v průběhu sezony. „Chci se jako hráč zlepšovat, abych mohl pomoct tomuhle týmu. Komunikace od Carbse byla letos skvělá. Ať už jde o dobré věci nebo špatné, pokud se to dá zlepšit, řekne mi to. Jako hráč chcete být koučováni, že? To je skvělá věc.“
Samotný Spencer Carbery má o svém hráči vysoké mínění. Podle něj má Dubois v budoucnu šanci získat trofej Franka J. Selkeho, která se každý rok uděluje nejlépe bránícímu útočníkovi v NHL: „Vidím na něm spoustu podobností s Alexanderem Barkovem,“ zmínil kapitána Floridy Panthers, který tuto cenu vyhrál už třikrát. „V příštích několika letech bude Dubois určitě patřit do konverzace o Selke Aaward, o tom nemám žádné pochyby.“
Když Capitals vyměnili Darcyho Kuempera za Duboise, zároveň převzali i zbývajících sedm let jeho vysoké smlouvy. Tato dohoda ho drží pod kontrolou Capitals až do sezóny 2030/31. Tím se připojil ke spoluhráčům se stejně dlouhodobými smlouvami, jako jsou Tom Wilson, Jakob Chychrun, Martin Féhervary a Logan Thompson.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.