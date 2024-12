Dubois v novém světle: Z líného rebela vůdce týmu

Pierre-Luc Dubois letos sbírá body a výrazně pomáhá svým spoluhráčům, ale sám se do záře reflektorů dostává jen zřídka. V sobotu večer se to však změnilo. Díky Duboisově přínosu Washington Capitals zvítězili v přestřelce 6:5 nad New Jersey Devils.

Dubois zaznamenal gól a asistenci, čímž si připsal třetí dvoubodový večer sezony, a navíc klíčovou akcí v závěru zastavil Devils ve snaze o vyrovnání.

Ačkoliv je Dubois často vnímán jako problémový a líný hráč, v týmu Capitals pod trenérem Spencerem Carberym ukazuje pravý opak. Svým přístupem a drobnými herními detaily pomáhá týmu k vítězstvím.

Ve druhé třetině, během přesilové hry čtyři na tři, Dubois chytrou přihrávkou našel Connora McMichaela, který poslal puk do brány. Tato situace Capitals pomohla otočit stav z 1:2 na 3:2.

V poslední třetině pak sám skóroval vítězný gól po skvělé práci Aliakseie Protase. Dubois se při rozehrávce stáhl do volného prostoru, odkud vypálil nechytatelnou střelu. Tento gól přišel pouhých deset vteřin po předchozím zásahu Taylora Raddyshe, což soupeře definitivně zlomilo.

V závěru utkání, kdy Devils stáhli brankáře, Dubois svou rychlostí zabránil zakázanému uvolnění a pomohl udržet výhru. Jeho nasazení ocenili i spoluhráči na střídačce, kteří mu tleskali hokejkami.

Trenér Carbery po zápase vyzdvihl Duboisovo nasazení jako „perfektní příklad týmového ducha“. Spoluhráči jej ocenili hráčským řetězem a brankář Charlie Lindgren ho pochválil i na tiskové konferenci.

„Přišel s nálepkou hráče, který nevydrží dlouho v jednom týmu, ale ukazuje, že to bylo mylné,“ uvedl Lindgren. „Je to tvrdý hráč, který se skvěle přizpůsobuje těm nejlepším lajnám soupeře. Miluju jeho přístup a nasazení.“

Ačkoliv Dubois zatím střelecky strádá (jen tři góly ve 24 zápasech), analytické údaje ukazují, že jeho přínos pro tým je obrovský. Capitals s ním na ledě soupeře přehrávají a vytvářejí si více nebezpečných šancí.

Kromě čísel je fascinující i Duboisova proměna v očích veřejnosti a hokejového světa. Jeho pověst narušitele týmu se rozplývá, zatímco jeho výkony na ledě i mimo něj dokazují pravý opak. V týmu Capitals našel zázemí, které mu umožňuje soustředit se výhradně na hru, což v předchozích klubech chybělo.

„Je to neuvěřitelný hráč. Zaslouží si všechna uznání, protože dělá malé věci, které vedou k vítězství,“ nemohl si jej Carbery vynachválit.

