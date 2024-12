Dubois ve formě, naposledy skolil LA: Tohle teda chutná dobře!

Útočník Washingtonu Capitals Pierre-Luc Dubois si v neděli připsal dvě asistence a pomohl svému týmu k vítězství 3:1 nad Los Angeles Kings, svým bývalým zaměstnavatelem. Dubois, který má na Washington nový elán, neskrýval radost z toho, že se mu podařilo uspět proti svému někdejšímu týmu.

„Je to dobrý pocit,“ řekl Dubois s úsměvem. „Je to tak trochu extra speciální.“ Přiznal také, že zápas proti Kings měl pro něj určitou osobní příchuť. „Pamatujete si na věci, které se staly minulý rok, a jediné, co chcete, je vyhrát. Tahle skupina hráčů je neuvěřitelně odolná. Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to,“ dodal.

Dubois v této sezoně válí. Po 33 zápasech má na kontě 25 bodů (5 gólů, 20 asistencí) a míří k pokoření hranice 60 bodů, což by byl jeho nejlepší výkon od sezony 2022/23, kdy hrál za Winnipeg Jets. Jeho přínos je patrný i při hře pět na pět, kdy Capitals dominují ve většině pokročilých statistik.

Washington pro Duboise znamenal nový začátek po nevydařeném minulém ročníku právě v Los Angeles. Kings ho získali v červnu 2023 v rámci sign-and-trade s Winnipegem na osmiletý kontrakt v hodnotě 68 milionů dolarů. Očekávání však nenaplnil – v 82 zápasech nasbíral jen 40 bodů a ztratil pozici v první útočné šestce, což nakonec vedlo k jeho výměně do Capitals.

Generální manažer Kings Rob Blake zpětně přiznal, že Duboisovo angažmá nebylo ideální. „Nesedlo si to,“ uznal. Dubois ale na nepovedenou epizodu v Los Angeles dává zapomenout, od poloviny listopadu, kdy se tým musel obejít bez zraněného Alexe Ovečkina, Dubois nasbíral 13 bodů v 15 zápasech a sdílí týmové vedení v produktivitě.

„Myslím, že je to zásluha všech kluků tady a také trenérského štábu. Dali mi důvěru, abych mohl být sám sebou a hrát svůj hokej,“ řekl Dubois o svém úspěchu. „Jsem v situaci, kde hraju s dobrými hráči, a prostě si to užívám.“

Dubois není jediným hráčem Capitals, který se v neděli postavil proti bývalému týmu. Obránce Matt Roy, jenž v Kings strávil prvních šest sezon své kariéry, se také radoval z vítězství nad svým bývalým klubem. Spoluhráč Aliaksei Protas si spolupráci s oběma novými hráči pochvaluje. „Jsou to neuvěřitelní spoluhráči. Zapadli přesně tam, kde je potřebujeme. Jsme rádi, že je máme,“ prohlásil Protas. „A v červené jim to sluší víc.“

