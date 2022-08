Ducharme se vrací k vyhazovu: Měli mi říct, co chtějí

Z hrdiny padouchem. Asi tak by se dalo charakterizovat období Dominiqua Ducharmeho, který nedávno vedl Canadiens. Tým sice dovedl až pod samotný vrchol, nicméně následovalo období velmi špatných výsledků, po kterém byl odejit. Teď se ke svému poslednímu angažmá vrací.

Trenér totiž promluvil s redaktorem portálu The Athletic Marcem Antoinem Godinem, jemuž řekl hned několik zajímavých postřehů.

Pojďme si ale nejdřív zběžně připomenout, jak se Ducharmeho působení vyvíjelo. Do Montrealu se dostal na jaro roku 2018, kdy se stal asistentem hlavního trenéra. Na nejvyšší pozici se pak dostal loni v únoru, kdy byl povýšen po vyhazovu Claudea Juliena.

A s týmem předvedl téměř zázrak. Ve zkrácené sezoně se mu povedlo vměstnat do play off, ve kterém došel až do finále. Na Tampu Bay však nakonec nestačil. Po velkém úspěchu u týmu pochopitelně zůstal, ale v následující sezoně vyhrál pouze osm z čtyřiceti pěti zápasů a byl vyhozen.

„Jestli byl plán prohrát co nejvíc zápasů a hrát s mladými hráči, měl mi to někdo říct, protože bych zvolil jiný přístup,“ řekl s odstupem času. „Snažil jsem se dělat cokoliv, abychom měli alespoň nějaké výsledky. V lize byly týmy, kterým byly odkládány zápasy, když měly pět hráčů s covidem. My jich měli deset a dalších osm zranění, i tak jsme museli hrát.“

Kritika se na Ducharmeho valila kupříkladu za to, že údajně neměl v oblibě šikovného mladíka Coleho Caufielda. Tomu to pod starým trenérem moc nešlo, avšak jakmile kormidlo převzal Martin St. Louis, ožil a v 37 pod ním vstřelil 22 branek.

„Každý před sezonou říkal, že dá Cole aspoň čtyřicet gólů,“ vzpomínal. „Pokud by chytl start, možná by to dokázal, ale trochu se v tom motal a špatná hra týmu mu taky nepomohla. Někdo to říká stylem, jako kdybych nechtěl, aby ty góly dával. Nesmysl.“

Ať už na Ducharmeho mají fanoušci názor jakýkoliv, je jasné, že si nezaslouží nálepku špatného kouče jen za to, že se mu nepovedl jeden ročník. Podmínky, které v něm měl, byly tuze těžké.

„Kolik trenérů dovedlo Montreal do finále Stanley Cupu? Od roku 1993 žádný, od roku 1980 čtyři. Na to jsem hrdý. Nic není dokonalé a je na vás, jaký názor si vyberete,“ uzavřel.

Share on Google+