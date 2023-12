Ducks jsou zamotaní v kruhu. Kdo půjde z kola ven?

Anaheim začal sezonu nad očekávání dobře. Nicméně tak, jak dobře započal, tak o to horší teď výsledky jsou. Jedenáct zápasů, deset proher. To je všeříkající. Sny o play off se rozplývají, a tak se spíše začíná řešit, kdo půjde z kola ven.

Jako tradičně se nejvíce hovoří o těch, kterým končí smlouvy. Zatímco někdy je nabídka víceméně průměrná, Ducks mají letos k obchodování k dispozici velmi solidní kusy.

Útočníci Adam Henrique a Jakob Silfverberg a obránce Ilja Ljubuškin jsou v posledním roce smlouvy a pokud s Kačery neprodlouží, stanou se v červenci příštího roku volnými hráči.

Henrique má v rámci své smlouvy, která je spojena s platovou zátěží ve výši 5,825 milionu dolarů, doložku, ve které má seznam deseti týmů, kam nemůže být vyměněn, zatímco Silfverberg má smlouvu na 5,25 milionu dolarů a obdobnou klauzuli jako Henrique, nicméně má v ní ještě o dva týmy víc.

Ljubuškin, který se osvědčil například Torontu, žádnou takovou doložkou nedisponuje. Jeho plat pak činí 2,75 milionu dolarů.

Jak již generální manažer Pat Verbeek na jaře ukázal, kdo neprodlouží, půjde o dům dál. Dá se tedy čekat podobný postup a případné přestupy k uchazečům o play off.

Velkým tématem je také brankář John Gibson. Zase. Třicetiletý gólman je v pátém roce osmileté smlouvy na 51,2 milionu dolarů. Jeho roční plat činí 6,4 milionu dolarů a díky seznamu 10 týmů, do nichž nesmí být vyměněn, bude mít možnost ovlivnit, kde skončí, pokud tedy bude vyměněn.

Výměna ale dle zámořských médií není na spadnutí a v této sezoně zatím nebyla navázána jednání o výměně, ale některé týmy by mohly zaklepat na dveře poté, co se kalendář překlopí do roku 2024 a dny se přiblíží k uzávěrce výměn, jež je 8. března.

Bylo to v minulé sezoně, kdy se spekulovalo o touze Gibsona odejít a zachytat si o Stanley Cup, nicméně jeho tábor tyto spekulace popřel.

New Jersey Devils jsou jedním z týmů, o kterých se předpokládá, že mají zájem o Gibsona. Důvod je jednoduchý, Devils nemají spolehlivé gólmany. Ti se v prvních 23 zápasech této sezony potýkají se slabou výkonností, a pokud se to nezlepší, GM Devils Tom Fitzgerald by mohl vystupňovat hledání nové opory.

Věčným zájemcem o Gibsonovy služby je také Toronto, nově ale také Pittsburgh, a to i díky Kyleovi Dubasovi, jenž si ho přál právě k Leafs.

