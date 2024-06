Ducks vsadí na Dostála! Gibson je na prodej, stejně jako hvězdný útočník

Lukáš Dostál si získal nejen české fanoušky, ale očividně i činovníky Anaheimu. Ti jsou podle zpráv ze zámoří ochotni naslouchat nabídkám na gólmana Johna Gibsona, dlouholetou jedničku Ducks. Bránit se nebudou také odchodu Trevora Zegrase, informoval novinář Pierre LeBrun.

Anaheim Ducks letos berou jako třetí v pořadí. Pokud vše půjde podle plánu, nebudou pak nějakou dobu vybírat tak vysoko. V Kalifornii totiž chtějí udělat další krok, spodek tabulky musí být minulostí.

Aby k tomu Pat Verbeek, generální manažer týmu, pomohl, vyhlíží několik vylepšení soupisky. „Rád bych kabinu doplnil o pár dalších veteránů,“ řekl. „Rád bych našel útočníka do první šestky a obránce do první čtyřky.“

„Snažím se, aby naše sestava byla širší a aby mladší kluci získali více zkušeností, učili se od zkušených a nemuseli nést celé břemeno,“ vysvětloval Verbeek.

Hráčský kapitál by mohl přinést John Gibson, respektive výměna, jejíž by byl součástí. Gibsonovi, kterému bude příští měsíc 31 let, zbývají do konce smlouvy tři roky s průměrnou roční gáží 6,4 milionu dolarů. „John je stále velmi dobrý brankář,“ řekl Verbeek. „Je zřejmé, že na trhu s brankáři je poptávka.“

Rýsovala by se tím obří šance pro Lukáše Dostála, hlavní brankářskou hvězdu posledních týdnů. V základní části této sezony nasbíral 44 zápasů, přičemž úspěšnost zákroků dokázal vyšroubovat nad 90 %. A taky se zapsal do historie týmu díky nejvíce zákrokům v zápase (55).

Z týmu by mu mohl prchnout hvězdný spoluhráč. Dle LeBruna se opět rozjely spekulace o možné výměně Trevora Zegrase. Verbeek se k tomu nechtěl vyjadřovat, ale ligové zdroje prý naznačují, že Kačeři naslouchají nabídkám a v případě té správné by zvážili jeho odchod.

