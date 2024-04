Duclair proti svým. Vzpomínky jdou stranou, vzkazuje před play off

Nadpis může být trochu zavádějící. Anthony Duclair totiž už vystřídal pěknou řádku týmů, nicméně jelikož jeho Tampa Bay hraje s Floridou, je řeč právě o Panthers. Tamní prostředí zná velmi dobře.

Duclair pomohl Panthers ve třech sezonách, pokaždé z toho bylo play off, a byl nedílnou součástí jejich postupu do finále Stanley Cupu v roce 2023. S Floridou byl u dvou prohraných sérií proti Tampě Bay a je připraven zažít tuto rivalitu z druhé strany.

"Samozřejmě to byly skvělé tři roky na Floridě a mám na ně spoustu hezkých vzpomínek," řekl Duclair. "Bude opravdu výjimečné hrát proti těmto klukům, obzvlášť v prvním kole. Bude to bitva."

"Když se podíváte na poslední dvě série mezi těmito dvěma týmy, víte, jak těsné to bylo," dodal Duclair. "Nebude tam moc prostoru na chybu. Starý dobrý play off hokej. Bude to sranda.“

Duclair dodal Lightning jiskru od chvíle, kdy byl před uzávěrkou přestupů získán ze San Jose. V 17 zápasech nasbíral 15 bodů (8 gólů, 7 asistencí), přičemž si sedl s hráči v první lajně, tedy s Nikitou Kučerovem a Braydenem Pointem. Bilance 12-4-2 od doby, kdy byl Duclair získán, je také vynikající.

"Je to zkušený borec a představuje další hrozbu," dodal trenér Jon Cooper. "Když máte v zásobě dalšího hráče, který může hrát kdekoli v sestavě, pomáhá to. Když umíte bruslit, máte takový výbušný start a dokážete zatlačit obránce dozadu, jako to umí on, je to přínos. Je skvělý, parádně zapadl do týmu."

Oba týmy se pochopitelně výborně znají, nicméně Duclair by mohl přinést další informace, a to přímo z kabiny Panthers.

S kamarády ale nijak komunikovat nehodlá.

"Je to samozřejmě skvělý chlap a velký kamarád mnoha z nás tady," řekl kapitán Floridy Aleksander Barkov. "Ale jak se ví, na ledě nejsou žádní přátelé, obzvlášť v play off. Je to hokej, je to byznys. Teď jdeme proti sobě a on je jen dalším hráčem soupeřova týmu."

Share on Google+