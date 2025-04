Důležití Češi pořád mimo hru. Jak to vypadá s Hertlem a Nečasem?

Napjatě vyhlížíme návrat českých útočníků do hry. Blíží se konec základní části a zrovna Colorado i Las Vegas mají oprávněné ambice do play off. Vypadá to, že Martin Nečas i Tomáš Hertl budou rádi, pokud stihnout začátek vyřazovacích bojů.

Už čtyři zápasy hraje Colorado bez Martina Nečase, který utrpěl zranění v zápase s Calgary. Utkání sice dohrál, ale po něm se ze sestavy Avalanche vytratil. Spekulovalo se o zranění krku. Oficiální důvod je omezený na „horní část těla“.

Coloradu chybí hned kvartet borců – Nečas, Jonathan Drouin, Josh Manson, Sam Girard jsou kvůli zraněním mimo sestavu. Podle posledních zpráv se trenér Avalanche Jared Bednar rozhodl nenominovat žádného z nich ani do úterního duelu s Vegas. Colorad je i bez absentérů silné. Tři ze čtyř posledních zápasů vyhrálo.

Už osm utkání schází Zlatým Rytířům Tomáš Hertl.

Je to tím větší škoda, že pražský rodák měl sezónu rozjetou výborně. A zvlášť před zraněním udivoval vysokou produktivitou. Jednatřicetiletý centr nastřílel před nepříjemným nárazem v 15 utkáních 11 branek a přidal 7 asistencí. Letos potřetí v kariéře překonal metu 30 gólů.

„Jakmile mu bude umožněn návrat do hry, bude si muset znovu odpracovat svůj post v top six,“ odhadují na nhl.com.

Hertl si poranil rameno a jeho návrat do hry je nadále nejistý. Před pár dny prosákla informace, že se vrací k tréninku v bezkontaktním dresu, ovšem s dovětkem, že šance na comeback před play off jsou „malinkaté“.

„Jsem si jistý, že bude rád mezi spoluhráči. Potřeboval už na sobě pracovat. Nikdo nevíme, jak to půjde, ale je dobré ho vidět aspoň takhle,“ řekl trenér Bruce Cassidy.

Hertl je aktuálně posuzován na denní bázi.

Vegas zbývají odehrát čtyři zápasy základní části. Coloradu tři.

