Důrazná posila do útoku. Nathan Bastian podepsal s Dallasem

12. srpna 16:00Vladimír Vykoukal
Útočné řady Dallasu rozšíří Nathan Bastian, který podepsal jednoletou smlouvu za 775 tisíc dolarů. Dlouholetý hráč New Jersey by měl Stars přinést potřebnou tvrdost do útoku.
Bastian do NHL vkročil v dresu New Jersey Devils, kde kromě krátké anabázi v Seattlu strávil celou svou dosavadní profesionální kariéru. Jeho bodová produkce není nijak oslnivá – za 276 utkání v NHL zaznamenal 68 kanadských bodů. Důrazný útočník ovšem vyniká zejména svými parametry a tvrdou hrou.
A právě to Dallas potřebuje. Elitní formace mají Stars obsazené velkými jmény, ale výška a tvrdost do útoku jim určitě prospěje. V minulé sezoně měli po Edmontonu druhý nejmenší počet hitů v celé NHL – nasbírali jich pouze 1 245. Sám Bastian jich v 59 zápasech zaznamenal 139.
„Nathan nám dodá větší fyzickou tvrdost a hloubku v útoku, což je pro nás hodně cenné. Těšíme se, až ho tu přivítáme, a až v Dallasu udělá další krok ve své kariéře,” komentoval příchod Bastiana generální manažer Jim Nill.
Jinak se letní pauza u Stars nesla spíše ve znamení odchodů. Tým opustili třeba útočníci Mikael Granlund, Mason Marchment nebo Jevgenij Dadonov. Obranu opustili zkušení Cody Ceci a Matt Dumba. Asi největší posilou je český forvard Radek Faksa, jenž se svým návratem do Dallasu vrací do známého prostředí.
Největší změna se však odehrála na trenérském postu. Zkušeného Petera DeBoera nahradil Glen Gulutzan, který se krátce po svém nástupu do funkce nechal slyšet, že chce ze Stars udělat fyzičtější mužstvo. Uvidíme, do jaké míry k tomu přispěje právě Nathan Bastian.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.