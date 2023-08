Durziho ohromil trénink s McDavidem. Jak se těší na Arizonu?

Kanadský útočník Sean Durzi přes léto tvrdě dře v tréninkové skupině s edmontonskými esy včetně McDavida. V rozhovoru pro nhl.com se rozpovídal o zážitcích z posilovny či o natěšení na novou sezonu, kterou stráví v novém působišti.

Sean Durzi byl během draftu vyměněn z LA do Arizony, kde by měl strávit poslední rok ze svého aktuálního kontraktu. Během sezony si přijde na sumu 1,7 milionu dolarů. Durzi loni v dresu LA Kings odehrál první kompletní ročník, během dvaasedmdesáti zápasů zapsal devět branek a dvacet devět asistencí.

Jako soupeř se na ledě často setkával s Edmontonem, kde proti partě kolem McDavida sváděl spoustu tvrdých bojů. Během základní části se střetli hned čtyřikrát, dalších šest duelů proti sobě odehráli v play off.

V létě se pak sešel s partou hráčů NHL, která trénovala pod vedením Garyho Robertse. Jeho parťáky během přípravy na nový ročník byli Connor McDavid, Zach Hyman, Leon Draisaitl a Steven Stamkos. Durzi popsal jaké byly první momenty.

„Když se mnou Connor poprvé vešel do tělocvičny, podívali jsme se jeden na druhého a začali jsme se smát. Říkali jsme si, jestli bychom spolu měli vůbec po tom všem mluvit,“ smál se Durzi. „Je to vždycky zábava. Je legrační, jak můžete být na ledě nepřátelé, víte, hrát proti sobě tak tvrdě, a teď být přáteli.“

Společně se kromě tréninku zúčastnili charitativní akce, kterou pořádal Zach Hyman. Na golfu kousek od Toronta se ještě více skamarádili.

„Connor vyniká svou pracovitostí. Vidím to, když s ním můžu každý den chodit na led, být s kluky v posilovně a je fajn, že se můžeme vzájemně posouvat. Zatím jsme úžasná parta. Každý den se navzájem táhneme k tomu, abychom se zlepšovali a dělali ještě něco navíc. Když máte kluky, kteří jsou nejlepší na světě, a vidíte, jak tvrdě pracují, je to dobrá motivace pro všechny,“ popsal Durzi pro nhl.com.

Přiznává, že rivalita mezi nimi přetrvávala i během tréninků a nic nezmění i jeho přesun do Arizony. Kojoti jsou v jiné divizi, a tak čtyřiadvacetiletému obránci pár zápasů proti Olejářům odpadne.

„Jasně, rivalita trochu pokračovala i v létě, kdy jsme si dělali legraci a každý den jsme se snažili jeden na druhého trochu víc makat. Mít možnost trénovat s těmito kluky je úžasné, a když jsem pak byl vyměněn, no, musím říct, že to bylo rušné léto. Kluci mi to trochu dávali sežrat. Ale i po výměně rivalita zůstává,“ přiznal kanadský obránce.

Durzi už potkal pár svých budoucích spoluhráčů na party se Stanley Cupem, kterou pořádal Phil Kessel. Americký útočník totiž tři předchozí sezony hájil barvy Kojotů.

„Philova manželka je vlastně moje kamarádka z dětství. Ukazuje to, jak je svět malý. Na party byli i někteří kluci z Arizony a dělali jsme si legraci a smáli se. Byla to super akce a setkat se s těmi kluky bylo fajn. Jsem si jistý, že až přijedu do Arizony a všechno uvidím, bude to ještě lepší. Těším se,“ přiznal Durzi.

