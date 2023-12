Dusno v Coloradu? Rantanen se pustil do táty spoluhráče

Nevinná věc může klidně rozbořit kabinu. Ve sportu se to stalo už nesčetněkrát. Schyluje se k něčemu takovému i v Coloradu? To ukáže budoucnost, nicméně jasné je, že v kabině Avalanche bude teď pořádně dusno.

Ismo Lehkonen, hokejový analytik a otec momentálně zraněného útočníka Avalanche Artturiho Lehkonena, řekl v pondělí finské veřejnoprávní televizi YLE, že Rantanenův nedávný propad formy může být způsoben tím, že v létě neprošel úplně dokonalou přípravou.

Rantanen mu odpověděl gólem a dvěma asistencemi, což pomohlo k výhře 6:5 nad Calgary Flames.

„Je to dobrý pocit. Je to vlastně jedna z věcí, ze které jsem dostal spoustu energie navíc,“ řekl Rantanen po zápase médiím. „Táta jednoho z našich finských hráčů v NHL o mně v médiích mluvil dost divně, že jsem minulé léto netrénoval jako dřív. Vymýšlel si. Tohle bylo pro něj. Když mluvíte kraviny, tak se vám to vrátí.“

Rantanenův spoluhráč a krajan Artturi Lehkonen je mimo hru se zraněním krku od 9. listopadu, kdy narazil hlavou do mantinelu. Oba byli nedílnou součástí týmu Avalanche při zisku Stanley Cupu v roce 2022.

A co vlastně Ismo Lehkonen o Rantanenovi řekl? „Bylo tam hodně večírků, musel být v Helsinkách a tak. Asi se chtěl po těžkých letech hodit do pohody a možná nevěnoval sportu tolik jako dřív.“

Sedmadvacetiletý Rantanen vede tým s 13 góly, přestože v poslední době zaznamenal menší krizi. Jeho pondělní vyrovnávací gól ve třetí třetině byl jeho první od 22. listopadu.

Před zápasem s Calgary Rantanen, který v minulé sezoně nastřílel 55 gólů, řekl, že prolomit gólové sucho znamená poučit se z minulých zápasů, ale nezabývat se jimi.

„Je to těžké, když to nejde, ale když chcete být efektivní, chcete dávat góly a chcete pomáhat, protože to je moje role,“ dodal Rantanen, jehož tým vede Centrální divizi. „Psychicky vás to drásá, ale to je právě moment, kdy se z dobrých stávají skvělí. Nesmíte se složit, nesmíte to vzdát, přestože se vám nic nedaří. Musíte prostě vydržet.“

