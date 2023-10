Dusno v Ottawě. Dvojice hráčů musí uvolnit místo. Vše kvůli Pintovi

Ač to na první pohled může vypadat, že je v Ottawě vše na dobré cestě, není vše tak růžové. Shane Pinto stále čeká na smlouvu. Ten se před pár dny dokonce vrátil domů, stále trénuje mimo tým. Senators nemají místo pod stropem, na odchodu je tak nuceně dvojice hráčů.

"Dusno v Ottawě mezi fanoušky určitě stoupá, ničemu nepomohla ani úvodní prohra s Carolinou," cituje novináře Darrena Dregera portál stanice TSN. "Senátoři odehráli tento zápas bez dvou ze svých tří nejlepších centrů, ale majitelé Ottawy chápou, že se generální manažer Pierre Dorion snaží vytvořit prostor pod platovým stropem.“

Jak konkrétně? „Snaží se vyměnit Mathieu Josepha. Vedl také jednání o přestupu Erika Brannstroma,“ prozradil Dreger.

Čtyřiadvacetiletý Brannstrom byl údajně přímo umístěn na přestupní listinu. Ottawa s ním nepočítá, a to poté, co 1. července jako chráněný hráč podepsal roční smlouvu na 2 miliony dolarů. V minulé sezóně si v 74 zápasech připsal dva góly a 18 bodů. Brannstrom byl přitom v roce 2019 klíčovou součástí obchodu, který v roce 2019 poslal do Vegas Marka Stonea.

Vydařená příprava, gól v úvodním zápase i popularita mezi fanoušky. Nic z toho údajně nezachrání útočníka Mathieu Josepha od výměny.

"Jsem hráč, který odvede maximum. Ať se děje, co se děje," řekl Joseph po dvougólovém představení v jednom z přípravných zápasů. "Každý den jsem na stadionu, pracuji tak tvrdě, jak jen to jde, a snažím se vyhrávat v týmu, jehož dres nosím."

Joseph si v minulé sezóně, své druhé v dresu Senators, připsal v 56 zápasech tři góly a 18 bodů. Ottawa ho získala z Tampy Bay před uzávěrkou přestupů v roce 2022 jako součást výměny za Nicka Paula. Šestadvacetiletý útočník má smlouvu do sezony 2025/26 s ročním platem 2,95 milionu dolarů.

A proč se to vše děje? Shane Pinto. Mladý útočník, jenž má být jednou z budoucích tváří Senators, stále nemá podepsáno. "Tábor Pinta i Sens se snaží najít řešení," napsal Dreger na svém profilu. "Jedná se čistě o otázku stropu."

Ottawu tedy tak trochu dobíhají předchozí kroky. V této sezoně má více než 5 milionů dolarů „mrtvých peněz“ poté, co si ponechala plat Matta Murrayho a platí vykoupené Bobbyho Ryana, Colina Whitea a Michaela Del Zotta.

