Dustin Wolf podepsal v Calgary. Sedm let jistoty za 52,5 milionu dolarů

10. září 8:43David Zlomek
Calgary Flames si pojistili svoji brankářskou jedničku na dlouhé období. Čtyřiadvacetiletý Američan Dustin Wolf v úterý podepsal nový sedmiletý kontrakt v celkové hodnotě 52,5 milionu dolarů, s průměrným platem 7,5 milionu.
Smlouva vstoupí v platnost od sezony 2026/27, tu příští odehraje Wolf ještě v rámci stávající dvouleté dohody. „Osm let tady ve městě. Už nemusím mít v hlavě žádné řeči o smlouvě, můžu se soustředit jen na hokej. Doufám, že osm let nebudu muset řešit nic podobného a budu jen pomáhat týmu vyhrávat,“ prohlásil brankář.
Wolf zažil sezonu, ve které nastoupil do 53 zápasů a připsal si bilanci 29–16–8 s průměrem 2,64 gólu na zápas a úspěšností zákroků 91 %. V hlasování o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka obsadil druhé místo, byl zvolen do All-Rookie Teamu a stal se druhým nejúspěšnějším americkým brankářem v základní části hned za Connorem Hellebuyckem.
Přestože měl za sebou takové výsledky, nedostal pozvánku na olympijský přípravný kemp USA. „Chtěl bych tam být, ale není to konec světa. Je to můj příběh celou kariéru, lidi mě přehlížejí. Ale když budete vyhrávat, všimnou si vás. To je to hlavní,“ řekl Wolf, který věří, že šanci na olympijskou nominaci si vybojuje přímo na ledě.
Flames v minulé sezoně těsně přišli o play off, když v bodové tabulce skončili na stejné bilanci se St. Louis, ale prohráli na počet vítězství v základní hrací době. „Strašně to bolí. Od ledna jsme se cítili jako tým v boji o play off a nakonec rozhodl jeden bod. Ale máme zpátky skoro stejný tým, takže je čas dokázat, že patříme výš,“ hodnotil Wolf.
Během léta klub podepsal i další mladé hráče, Connora Zaryho, Martina Pospíšila, Kevina Bahla či Matta Coronato. Generální manažer Craig Conroy zdůraznil, že podpis s Wolfem je pro organizaci klíčový: „Je to velký den pro klub. Dustin nám ukazoval už v AHL, že je výjimečný. V uplynulé sezoně to potvrdil i v NHL a přitom sám říká, že má v sobě ještě další úroveň. To je pro nás neuvěřitelně povzbudivé.“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.