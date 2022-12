Dva body pro Krejčího, Pastrňáka a Nečase! Hronkův gól Detroitu nestačil

Co by to byla za bostonská výhra, kdyby se pod ni nepodepsali čeští hokejisté? Také proti Columbusu se zadařilo Davidům Krejčímu a Pastrňákovi, ke kterým se přidal Tomáš Nosek. Skvělý zápas odehrál i Martin Nečas, který byl zvolen díky jedné brance a jedné asistenci první hvězdou duelu. Stejné pocty se dočkal i Lukáš Dostál, jenž vychytal edmontonské hvězdy.

David Pastrňák (Boston Bruins)

David Pastrňák vstřelil svou dvacátou branku v letošním ročníku NHL. Skóre duelu mezi Bostonem a Columbusem otevřel v první třetině střelou zápěstím z levého kruhu v přesilovce.

David Krejčí (Boston Bruins)

V početní výhodě skóroval i David Krejčí. Zkušený útočník zapsal přesný zásah taktéž z levého kruhu, tentokrát však střelou z první. Na gól mu nabil Charlie McAvoy.

Tomáš Nosek (Boston Bruins)

V průběhu třetí třetiny Medvědy uklidnil Tomáš Nosek, který na brankovišti zametl touš za brankáře Tarasova.

Martin Nečas (Carolina Hurricanes)

Utkání mezi Carolinou a Dallasem v prodloužení rozhodl Martin Nečas. Český forvard si sám kotouč do útočného pásma zavezl a následně mu spoluhráč Svečnikov přihrál před prázdnou klec.

Filip Hronek (Detroit Red Wings)

Detroit sice Ottawě podlehl, ale Filip Hronek potvrdil formu. V přesilovce pět na tři se dostal ke střele z pravého kruhu a lépe to trefit ani nemohl.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 4:2

David Pastrňák (BOS) – 1+1, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:48

David Krejčí (BOS) – 1+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:43

Tomáš Nosek (BOS) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:03

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 14:38

Detroit Red Wings - Ottawa Senators 3:6

Filip Hronek (DET) – 1+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:36

Dominik Kubalík (DET) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:39

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 3:4

Lukáš Dostál (ANA) – 46 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00

Carolina Hurricanes - Dallas Stars 5:4 pp.

Martin Nečas (CAR) – 1+1, +1 účast, 8 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 17:31

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 15:24

Philadelphia Flyers - New York Rangers 3:6

Filip Chytil (NYR) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:46

Jaroslav Halák (NYR) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 1:5

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, 2 TM, čas na ledě 14:35

Erik Černák (TBL) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, 2 TM, čas na ledě 19:13

Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 5:2

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:26

New Jersey Devils - Florida Panthers 2:4

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na led 14:57

Arizona Coyotes - Buffalo Sabres 2:5

Jan Jeník (ARI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 3:59

Los Angeles Kings - San Jose Sharks 3:2 sn.

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 16:33

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:39

