Dva Češi mezi hvězdami týdne? Počtvrté v historii! Dobeš se Zachou navázali na legendy

31. března 16:15Tomáš Zatloukal
Oblékají dresy nesmiřitelných rivalů, ale jedno mají společné - aktuálně září tak, že je nelze přehlédnout či ignorovat. Jakub Dobeš s Pavlem Zachou, dva krajané, co zažívají patrně nejpovedenější období v kariéře. Montrealského gólmana a bostonského centra katapultovaly jejich výkony mezi Hvězdy týdne NHL, což je mimořádná, raritní věc. Vždyť tandem našinců se mezi oceněnými sešel teprve počtvrté za necelých 20 let, co je trojice nejvýraznějších borců uplynulých sedmi dní ve slavné soutěži vyhlašována.
Novinové titulky pravidelně plní David Pastrňák.
Či Martin Nečas, ostatně čerstvě přidal další tři body při drtivé výhře Colorada na Calgary.
České osmaosmdesátky ovšem minulý týden zastínili jiní.
Zacha, "Pastův" parťák, který jasně ukazuje, že je víc než jen jeho věrným pobočníkem, jako by se mohlo zdát z reprezentační scény (viz MS 2024). A Dobeš, jemuž se v kritické fázi sezony daří v kleci kouzlit a odsouvat konkurenty do rolí diváků.
Zachu vyhlásili druhou hvězdou, když potvrdil znamenitou formu z poslední doby a za čtyři mače stihl osm bodů (5+3)! Vede vlastní lajnu bez Pastrňáka, se švédským šikulou Viktorem Arvidssonem a Caseym Mittelstadtem mu to na ledě náramně šlape. Překročil svůj stín, dorostl v plnohodnotnou oporu.
"Prospívá nám, že spolu hrajeme celou sezonu," míní Zacha. Celé trio pak spojuje síly s Charliem McAvoyem a pochopitelně "Pastou" při přesilovkách. A tam se umí projevit už pár let pilovaná souhra obou mistrů světa z Prahy. Vyhoví si, znají své tendence. Mančaft z toho těží.
Dobeše zvolili dokonce první "star". Ohromil tím, že proti náročným sokům (dvakrát čelil Carolině, jednou přímému sokovi v boji o postupu do play-off z Columbusu) připomínal zeď. Třikrát vyhrál, lapil 100 ze 104 střel. Dokonce si vytvořil i osobní rekord, když zneškodnil 41 puků za jediný večer!
"Umí vytáhnout neuvěřitelné zákroky a vyhrát pro nás zápas, ve kterém se nám nedaří hrát náš nejlepší hokej," cení si na něm spokojený kapitán Nick Suzuki. A dodává, že Dobeš předvádí, že je brankářem pro NHL.
Nepochybně i díky tomu, jakou má pokračovatel rodinné "maskované" tradice psychickou odolnost. Zatímco jiní se pod tlakem hroutí, on si tíhu okamžiku užívá. Ve veledůležitých partií věhlasný klub neskutečně podržel a zase si získává srdce mnohdy tuze přísných a kritických fanoušků.
Dobeš se Zachou mají dohromady tři páry předchůdců: nejspíš si vybavíte začátek roku, v lednu se mezi Hvězdami týdne NHL sešli Pastrňák s Tomášem Hertlem. Dál už je potřeba notně zapátrat v paměti. V březnu 2008 se dočkali Petr Sýkora s Tomáškem Vokounem.
A vůbec první dvojicí z České republiky se staly, v témže ročníku, dvě legendy neoddělitelně spjaté s Pardubicemi. Šlo o Milana Hejduka a Dominika Haška, psal se prosinec 2007. Poté přišlo 17 plonkových sezon. Načež následovaly současné žně. Snad bude další čekání kratší...