Dvakrát deset! Voráček při návratu dohlížel na pád Flyers

Jakub Voráček má za sebou první návrat na led Philadelphie po svém letním odchodu. Bodově sice vyšel naprázdno, nicméně v koutku duše ho muselo těšit, že jeho Columbus si veze výhru. V tom druhém koutku duše však panoval smutek. Flyers, jeho životní tým, totiž padají do propasti.

„Bude divné jim čelit,“ povídal před zápasem. „Philadelphia si letos prošla vším možným, včetně kvanta zranění. Když vám schází dva první centři, je těžké vyhrávat.“

Flyers nejen, že nevyhrávají, oni téměř nebodují. Prohra s Columbusem byla už desátá v řadě, což se v probíhající sezoně stalo už podruhé. Když vezmeme v potaz, že Flyers odehráli čtyřicet utkání, tak zjistíme, že rovná půlka sezony se skládá ze šňůr deseti porážek.

Pro fanoušky to rozhodně není pěkný pohled. Flyers se vždycky vyznačovali tvrdou hrou a bojovným duchem, to současnému týmu však chybí. Hráči mnohdy vypadají, že je jim to jedno.

V podstatě jedinou zajímavou věcí ve zmiňovaném zápase byl právě Voráčkův návrat. Jeho vztah s domácími fanoušky byl v minulých letech jako na houpačce, když se však v hale spustilo vzpomínkové a děkovné video, vysloužil si zasloužený potlesk ve stoje.

Jak by také ne, ve Philadelphii odvedl kus práce. 604 získaných kanadských bodů v 727 utkáních, hvězdný ročník 2014/15, kdy dokonce zamířil na Utkání hvězd, nebo parádní výkony v prvním kole play off 2012.

„Video bylo moc pěkné. Chtěl bych fanouškům poděkovat za všechny ty ovace,“ dodal po utkání.

Nepřebilo to však zklamání, které v hale vládlo. Výkony i výsledky jsou daleko za očekáváními, což je také znát v kabině.

„Abych byl upřímný, asi jsem ještě nikdy neviděl větší frustraci,“ přiznal po zápase trenér Flyers Mike Yeo.

Velká obměna, která v létě nastala za účelem zlepšení výsledků a útoku na play off, se nevydařila. Podstatnou roli v neúspěších Flyers hrají pochopitelně i zranění, ale to rozhodně neomlouvá například chybějící nasazení.

Pokud se Flyers ihned nezlepší, může z toho být velice ostudná sezona.

